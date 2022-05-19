失智症者多重就醫　「整合性評估」降低醫療耗用！

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奇美醫學中心家庭醫學部、暨老年醫學科主治醫師陳郁涵說明，失智症是一種年齡相關的慢性退化性疾病，病人的認知及生活功能會隨病程進展而下降，最終導致失能。隨著高齡化時代來臨，預估至2025年，臺灣每5個人就有1位是65歲以上老人，而失智症人口預估會來到37萬人。失智症所帶來的醫療、社會、照護資源的衝擊，將會是一項嚴峻的挑戰。
研究：失智症醫療使用 男性高於女性
奇美醫學中心以健保資料庫研究「不同失智症階段病人在醫療資源的使用情形」，收集2002至2011年間臺灣失智症病人的急診和門診就診次數、住院頻率、住院天數、慢性藥物使用種類及數量等，結果發現整體醫療資源的使用隨著失智症病程進展有明顯增加趨勢，尤其是在診斷後的第1至第2年變化幅度更為顯著，其中男性及高齡者的醫療資源使用情形，也較女性及年齡較輕者來得高。
失智症者門診次數 每年平均達38次
研究結果顯示，臺灣失智症病人每人每年的平均住院率為2.15至3.22次，而每人每年的平均門診就診次數甚至高達33.2至38.41次，二者都較西方國家的統計資料高出許多。同時，研究中也發現，多重用藥及不適當用藥的問題相當普遍，臺灣失智症病人診斷後一年的平均慢性處方藥物種類為22.89種。
周全性老年評估、整合性照護 減少醫療耗用
高度的醫療資源使用，並未對失智症病人帶來較好的預後及生活品質，國外已有研究報告指出，藉由周全性老年評估、整合性照護及適時的緩和醫療介入，反而能提升病人的生活品質及家屬滿意度，進而減少醫療資源的耗用。
陳郁涵表示，奇美醫學中心自99年6月成立老年醫學科門診，提供高齡及失智症長者整合性評估及照護，包含多重藥物整合、慢性病控制、預防保健、失智個案評估及轉介、居家醫療、安寧緩和醫療轉介等服務，希望能藉此減輕病人多重就醫和重複用藥的情形，以提供家屬安全、合適的病人照護模式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53781
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