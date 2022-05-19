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結合日義式美學　Ferrari X COOL HUNTING 聯手推出世界唯一的 Roma

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-19 22:25:40



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Ferrari 近日公布由旗下 Ferrari Tailor Made 客製化部門與美國時尚出版社 COOL HUNTING 聯合設計的 Roma 特別版，該車以日本傳統工藝技術為靈感，營造出獨一無二的日義式美學。

Ferrari Roma
Ferrari Roma
這輛量身訂製的 Roma 特別版外漆顏色參考了源自日本「藍染」工藝，調配出獨特的靛藍色來強調優雅的跑車線條，命名為 Indigo Metal。另外，為了襯托烤漆，輪圈使用亮眼的紅銅色，看似低調的顏色搭配，同時卻呈現出獨一無二的個人風格。

Ferrari Roma
Ferrari Roma
靛藍主題同樣延伸至內裝，座椅上的布料使用兩件歷史分別為 75 年及 45 年的傳統和服裁剪鋪陳，和服以名為 Sakiori 的高強度尼龍編織，可確保在車輛使用時的耐用性。頂棚由兩塊皮革製成，使用手工編織方法形成令人眼花繚亂的紋路，排檔座及車縫線等細節處與輪圈一樣採紅銅色做搭配，內部門把設計更致敬了武士刀刀柄所使用的傳統包裹技術。

門檻及中央扶手上貼有特殊的銘牌，中間的符號結合了平安時代（794-1185）貴族們常使用的牛車車輪以及 Roma V8 引擎八個活塞，形成象徵好運、力量和韌性的「Kamon」圖案。

Ferrari Roma
Ferrari Roma
Ferrari Roma
Ferrari Roma
這台舉世無雙的 Ferrari Roma 的製作耗時近 2 年，是由 COOL HUNTING 兩位創始人於日本出差時得到靈感所設計出來的作品，實車將在 5 月 10 日至 20 日的紐約設計週期間於 Ferrari Tailor Made 展間展示。

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