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亞洲首家藝術醫院　用『美』撫慰孕婦焦慮的心

亞洲首家藝術醫院　用『美』撫慰孕婦焦慮的心
亞洲首家藝術醫院　用『美』撫慰孕婦焦慮的心

健康醫療網

2022-05-20 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據調查顯示，高達9成以上的準媽媽在妊娠晚期容易出現焦慮心理，而這種焦慮不安的情緒，其實會影響胎兒的大腦皮質發育，並增加嬰兒神經發育障礙的風險，因此提供一個可以降低準媽媽焦慮心理的環境、服務及軟硬體設備，成為醫院及專業醫師的新課題。

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一條龍完整服務　孕婦生產免擔心

璟馨婦幼醫院創辦人兼院長林錦義醫師表示，準媽媽們的焦慮往往來自於沒有安全感，因此有別於過往婦幼醫院或診所冷冰冰的印象，現代的婦幼醫院透過空間及藝術的點綴，增添了家的溫度，讓準媽媽來到醫院就像回到家一樣，藉此撫平準媽媽們內心的焦躁與不安。

林錦義醫師補充，完善的婦幼醫院，有助降低準媽媽們出現身心方面的不適。透過一條龍的專業服務，可以讓孕婦從懷孕、待產、生產甚至到術後照顧，都有專業醫師及護理人員協助，減緩準媽媽的心理焦慮，並讓孩子平安出生。

▲林錦義醫師提醒，孕婦產前難免會比較焦慮，建議家人可以多多陪伴，並配合醫師定期產檢，相信可以順利迎接新生命的到來。

產後傷口好焦慮　新型醫材助無痛不留疤

璟馨婦幼醫院婦產科林彥昇醫師指出，產後傷口疼痛及術後傷口修復問題也是孕婦們產前焦慮的因素，而自然產的媽媽在胎兒出生時，難免會造成會陰部有一些撕裂傷，通常婦產科醫師都會直接替媽媽縫合，返家後若擔心傷口裂開的話，也建議可以搭配水性的敷料來加速傷口癒合；剖腹產的部分，除了傷口癒合的問題外，媽媽們也會很在意疼痛問題，因此現在有新型的長效型止痛針可供選擇，讓媽媽們在生產後不會因為傷口留疤及疼痛而影響正常生活。

醫師們提醒，孕婦在接近臨盆時，心理及情緒方面對於孩子的出生及未來的生活改變難免會比較焦慮，建議家人可以多多陪伴，或與專業護理人員溝通，並配合醫師定期產檢，相信可以順利迎接新生命的到來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53817

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