亞洲首家藝術醫院　用『美』撫慰孕婦焦慮的心

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璟馨婦幼醫院創辦人兼院長林錦義醫師表示，準媽媽們的焦慮往往來自於沒有安全感，因此有別於過往婦幼醫院或診所冷冰冰的印象，現代的婦幼醫院透過空間及藝術的點綴，增添了家的溫度，讓準媽媽來到醫院就像回到家一樣，藉此撫平準媽媽們內心的焦躁與不安。
林錦義醫師補充，完善的婦幼醫院，有助降低準媽媽們出現身心方面的不適。透過一條龍的專業服務，可以讓孕婦從懷孕、待產、生產甚至到術後照顧，都有專業醫師及護理人員協助，減緩準媽媽的心理焦慮，並讓孩子平安出生。
▲林錦義醫師提醒，孕婦產前難免會比較焦慮，建議家人可以多多陪伴，並配合醫師定期產檢，相信可以順利迎接新生命的到來。
產後傷口好焦慮 新型醫材助無痛不留疤
璟馨婦幼醫院婦產科林彥昇醫師指出，產後傷口疼痛及術後傷口修復問題也是孕婦們產前焦慮的因素，而自然產的媽媽在胎兒出生時，難免會造成會陰部有一些撕裂傷，通常婦產科醫師都會直接替媽媽縫合，返家後若擔心傷口裂開的話，也建議可以搭配水性的敷料來加速傷口癒合；剖腹產的部分，除了傷口癒合的問題外，媽媽們也會很在意疼痛問題，因此現在有新型的長效型止痛針可供選擇，讓媽媽們在生產後不會因為傷口留疤及疼痛而影響正常生活。
醫師們提醒，孕婦在接近臨盆時，心理及情緒方面對於孩子的出生及未來的生活改變難免會比較焦慮，建議家人可以多多陪伴，或與專業護理人員溝通，並配合醫師定期產檢，相信可以順利迎接新生命的到來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53817
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