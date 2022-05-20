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38週孕婦確診防治療危害　醫院剖腹順利接生

38週孕婦確診防治療危害　醫院剖腹順利接生
38週孕婦確診防治療危害　醫院剖腹順利接生

健康醫療網

2022-05-20 12:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名南投27歲的產婦懷孕38週，平時在台中的醫院產檢，日前確診新冠肺炎，經通報後，從外院轉送往衛福部南投醫院，在醫療團隊細心安排病患住院及接生，順利產下健康女嬰，母女均安。

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疫情蔓延    染疫機率大增

南投醫院洪弘昌院長指出，疫情在社區蔓延，每個人都有染疫的可能。但是病毒感染的同時，民眾也可能會有各種醫療需求。在接獲確診孕婦之通報案例後，便召集婦兒科、麻醉科及感染科等組成多專科團隊隨時待命。

確診孕婦危險性飆    緊急剖腹生產

考量產婦已懷胎38週，即將臨盆，為減輕母親心肺負擔，以及免除新冠肺炎治療對胎兒造成危害的疑慮，經團隊評估產婦狀況，並與病人及家屬溝通討論後，即安排剖腹生產。

由婦產科顏稟嶪醫師專業、迅速的為產婦接生，女嬰則立刻由小兒感染科丁佩如醫師接手後續照顧。

新生兒感染風險高    獨立空間隔離照顧

由於新生兒體內的免疫系統發育尚不完全，感染的風險較高，目前於保溫箱中並安排單獨空間隔離照顧，持續進行相關健康評估及監測。

洪弘昌院長說，此例為南投縣第一例確診產婦接生案例，感謝團隊所有同仁的合作，尤其是護理同仁與麻醉科同仁的辛勞。疫情期間各專科人員皆相當辛苦，不過為了守護縣民健康，無論產婦是否確診，身為公立醫院的南投醫院都會盡最大心力給與診療及照護。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53813

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