醫學新突破！全球首位女性HIV感染康復者透過「臍帶血幹細胞移植」被治愈

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根據《世界衛生組織》報導，國際孕產婦兒童青少年愛滋病臨床試驗網路（IMPAACT）不久前公布，美國紐約一名患有白血病的HIV女性感染者透過幹細胞移植成功清除體內的愛滋病毒，至今無病毒跡象長達14個月，是繼「柏林病患」和「倫敦病患」之後，全球的第3位已知的HIV功能性治癒的病例，也是史上第1位女性愛滋病毒康復者。
據報導，前2名病患是透過接受骨髓幹細胞移植進行治療獲得康復，而這名64歲的「紐約女病患」則是接受臍帶血幹細胞和骨髓幹細胞移植。
她在2013年被證實感染HIV，在接受治療4年後被診斷出患有急性髓性白血病，並開始接受幹細胞移植療法。臍帶血幹細胞捐贈者是一名先天對愛滋病毒免疫的人士，而骨髓幹細胞捐贈則來自一名親屬。「紐約病患」在接受手術後37個月便停止了抗病毒治療，體內已測不到愛滋病毒長達14個月，直至目前都未有復發的跡象。
專家表示，以幹細胞移植治療HIV是一項非常複雜並具高風險的方式，暫時還不屬於普遍的治療方法。然而目前全球雖只有3位感染者透過此療法獲得康復，這些成功的案例也為不少愛滋病毒感染者帶來治癒的希望。
原文出自：World Health Organization
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