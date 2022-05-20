貪杯老得快！　《WebMD》報導：多喝「一杯酒」大腦就多衰老2 年！

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根據美國國家酒精濫用與酒癮研究院的指標，「暴飲」被定義為男性每天飲用超過4杯酒，而女性則每天飲用超過3杯。而美國飲食指南的「每日建議飲酒量」為男性每天兩杯以下，女性則一杯以下。「1杯酒」相當於350cc啤酒；或145cc葡萄酒；或45cc烈酒。
這個攝取量對於「酒鬼」來說實在太難，但多喝一杯酒的真的會影響大腦嗎？
根據國外健康媒體《WebMD》報導，一項針對暴飲者作出的研究顯示，發現相較於健康的大腦，暴飲者的大腦結構會有所不同，例如灰質和白質有減少的現象。
灰質主要負責深入處理大腦的信息，而白質則負責傳遞信息。灰質的減少可能影響的功能包括區域的肌肉控制、視聽等感官知覺、記憶、情緒、言論、決策、以及自我控制能力；而白質體積變小或導致注意力不足、健忘、智力下降和學習障礙等。
研究者利用核磁共振造影（magnetic resonance imaging, MRI）技術掃描36678名實驗對象腦部發現，相較於不喝酒的人，每星期都有飲酒習慣的人腦部的灰質和白質皆有減少的跡象，喝得越多者變化就越明顯。
另有研究指出，每天只喝1杯酒增至2杯，就會導致大腦容量衰老了2年；而從每天的2杯增加至3杯，更會讓大腦退化3年半！
雖然研究未有確實證據指出，酒精如何對大腦產生影響，但無可否認，長期飲酒過量會對身體造成許多傷害，且大腦退化是不可逆轉的。在此提醒大家，只要每天少喝一杯酒，就有機會延緩大腦提早老化的現象。
原文出自：《WebMD》
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