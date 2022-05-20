COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

紀念問世 25 週年　Toyota Sienna 25th Anniversary Edition 限量 2,525 輛

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-20 15:25:40

Toyota 近日在美國推出限量 2,525 輛的 Sienna 25th Anniversary Edition，以紀念這款暢銷的 MPV 作品問世 25 週年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Sienna 25th Anniversary Edition 是以 XSE 等級的 Sienna 為基礎所打造，車色提供象徵銀婚 (結婚 25 週年) 的 Celestial Silver (銀色) 作為主要配色，消費者也可選擇 Wind Chill Pearl (珍珠白色) 作為另一選擇，外觀配備 20 吋五幅深色鋁合金輪圈、XSE 運動化前後保險桿、黑色烤漆車外後視鏡蓋、運動化懸吊調校、鯊魚鰭天線及 25 週年行李廂蓋專屬銘牌。

內裝方面，Sienna 25th Anniversary Edition 將部分原先搭載於 Limited 等級上的配備導入，包括車外後視鏡位置記憶功能、電子防眩後視鏡、黑色皮質座椅搭配銀色車縫線、雙前座冷熱通風椅、第二排獨立 Ottoman 座椅、金屬門檻飾板附發光 Sienna 字樣、25 週年專屬地毯及 25 週年專屬鑰匙保護套。

Sienna 是 Toyota 在 1997 年時所推出，用以接替 Previa 的北美市場取向 MPV 產品，迄今已發展出 4 個世代，成為北美熱銷的家庭用車之一，去年在當地市佔率達 35%，全車系迄今累積銷量突破 220 萬輛。而國內貿易商也看準商機持續進口不少 Sienna，總代理和泰汽車選在 2016 年時正式引進販售，使我國成為全球少數擁有北美取向 Sienna、日本取向的 Alphard 及 Previa (現已停產) 乃至於國產的 Sienta 等多元 Toyota MPV 的單一市場。

【油價預測】下週一 (5/23) 起國內汽油、柴油預計不調整

Sienna愛好者必買，慶祝銷量與週年Toyota推Sienna 25週年特仕車

訴求粗獷越野風格　SsangYong Torres 即將發表

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀