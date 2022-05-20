莫名變瘦別開心太早！小心快又猛的淋巴癌找上門

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嘉義長庚紀念醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞醫師表示，淋巴癌就是淋巴瘤，均屬於惡性腫瘤的一種。在我國又以「非何杰金氏淋巴瘤」為最多數、約佔九成。且根據109年癌症登記報告顯示，居於男性與女性癌症死亡排名第九名，可見其對於生命的衝擊劇烈。
陳志丞醫師說明，非何杰金氏淋巴瘤的六大常見症狀有「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」。燒指的是不明原因、連續兩個禮拜發燒超過38度；腫代表淋巴結腫脹；癢則是皮膚紅疹、搔癢；汗為夜間盜汗；咳是不明原因持續一個月以上的咳嗽；最後一個瘦是體重減輕且半年內降低超過10%，上述六大症狀都可能是非何杰金氏淋巴瘤的警訊。
陳志丞醫師分享，目前臨床上最常發生的症狀就是體重莫名減輕，其診間就有一位患者，短短兩、三個月，體重就從90公斤驟減至70公斤，其體重變化相當戲劇性！但普遍而言，患者的症狀不典型，難以意識到可能是非何杰金氏淋巴瘤發病，導致發病初期患者容易於各科別診間輾轉。直到來了血液腫瘤科檢查，才意外確診非何杰金氏淋巴瘤。
非何杰金氏淋巴瘤又快又猛！哪些族群需提高警覺？
陳志丞醫師表示，非何杰金氏淋巴瘤大多發生在年紀大或免疫不全族群，像是自體免疫疾病、C型肝炎、EB病毒（第四型人類皰疹病毒）感染、愛滋病毒感染、幽門螺旋桿菌感染等都會增加罹癌風險。此外，體重過重（BMI過高）以及具淋巴癌家族史也都屬於高風險族群，出現六大症狀更應警覺留意！
瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）是什麼？治療策略有哪些？
而非何杰金氏淋巴瘤中，又以瀰漫性大B細胞淋巴瘤（簡稱DLBCL, Diffuse Large B Cell Lymphoma）為最多數。由於病程發展又快又猛、惡性度高，若沒有及早接受治療，可能短短數月就有生命危險！陳志丞醫師解釋，瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）源自人體的B細胞癌化，因為B細胞是免疫細胞，一旦發病將導致免疫功能快速下降，不僅感染風險大增，擴散的癌細胞還會侵犯各處器官。對患者而言，其健康衝擊可說是快速且全面。
陳志丞醫師鼓勵，瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）雖生長快速，但其對藥物治療的反應敏感，積極治療預後指日可待。目前第一線治療是化學治療合併標靶治療，或加上放射線治療，完全緩解率可以達到7成。若治療後發生抗藥性或是復發，除了加強原本的劑量外，還需要接受自體幹細胞移植。不過即使經過積極治療，仍有部分病友無法理想控制，這時還有異體幹細胞移植和細胞免疫治療可選擇，惟異體幹細胞移植後，患者須長期服用免疫抑制劑，對生活品質的衝擊較高。
三成復發或治療反應不佳患者的新希望 細胞免疫治療可精準且持續殺滅癌細胞！
陳志丞醫師說，細胞免疫治療是將患者免疫細胞中的T細胞取出，經過基因工程改造，賦予其精準攻擊癌細胞的能力。輸回病患體內後，因可持續殺滅癌細胞，患者也較不易復發，治療副作用也較異體幹細胞移植低。
最後，陳志丞醫師提醒，務必對六大症狀「燒、腫、咳、癢、汗、瘦」小心警覺，一旦莫名且持續性發生，務必及早至血液腫瘤科就醫。今日已有多元治療幫助疾病控制，即使確診是瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）也不用過於擔心！
本衛教資訊由台灣諾華協助刊登
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