理賠不信任危機！防疫保單失控亂象3大關鍵

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這次的防疫保單爭議已不限於台產，依照金管會統計，目前12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右。包括富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險等公司都被列為防疫保單主力業者，卻也都陷入巨量核保理賠的壓力中，甚至造成保險公司與消費者都產生互不信任的窘境。
關鍵一 政策大改變 精算師也「失算」
為什麼12家產險公司保費收入和理賠失衡？劉北元坦言，「當初保單設計時，政府持續把清零政策做為前提」，費率計算以清零為基調思考，條款設計走到「與病毒共存」，好多爭議都是條款沒有寫清楚，導致保單沒有辦法按一般商業程序走，成為糾紛開端。
劉北元回憶，當政策清零時，大家投保防疫險熱度沒有那麼好，疫情指揮中心一開始還沒有說要與病毒共存，清明節過後保險公司就開始察覺不對勁，逆選擇（指保單風險因子評估依據不足）量太大，大到無法承作，保險公司開始想辦法降低承作量，各公司都有各種理由拒絕承作，結果造成市場更混亂。
關鍵二 你有我也要 惡性競爭失專業
「各家保險公司都在搶市場，來不及讓精算師好好算，商品就上架了。」劉北元指出，台灣產險業競爭激烈，一窩蜂爭相推出銷售的保單，也質疑精算師在保險公司的作為。
不過，劉北元認為，產險業者不應再抱著「別家在推、我們也要推，你給我一個數字去報價」的模式，為了搶市場而忽略風險。也有不具名的保險業者透露，有位精算師在商品設計時，已經想到了政策會轉向「共存」的可能，卻被主管以「羞辱國家防疫能力」、「不顧長官顏面」等理由拒絕。
另有保險主管坦言，「如果有一張保單衝出高費率，跟市場上差距太遠，在這個市場上會沒有競爭力，當他顧及同業費率時，會有連鎖效應，也難保不會有比價影響。」這樣的市場氣氛也導致大家在相去不遠，也造成現在混亂的銷售糾紛。
關鍵三 民眾搶買 無視金管會事前告誡遭忽略
「每一個人都不是故意的，風險才會造成。」劉北元表示，3月初金管會針對防疫保單推出一系列的QA，當時還是傾向「盡量讓保戶可以得到保障」；而金管會從去年相關商品問市後就不斷向消費者推出宣導，商品保障無法完全取代醫療險、壽險、甚至要留意續保問題，但隨著疫情升溫，再加上業者也爭相推出新產品，一般民眾還是搶買。
劉北元表示，買保險是平常就該做風險規劃，不是為了賺錢，平常的醫療險就規劃，而不是碰到疫情就加大，「新冠肺炎就是疾病，對你的生活帶來的健康、財務風險，可以思考的保單多數都可買得到。」
而防疫險不是強制險，是純粹商業險，保險公司不做生意是不需要理由的，這是商業考量，沒有法律問題。但這次保險公司在續保、理賠上做了太多動作，影響到民眾對金融業的信心，也才逼使金管會出面喊話，要求業者維護誠信。
「現在的處理都是戰術的動作，但沒有看到戰略性的處理。」劉北元認為，保險公司與其每天疲於奔命拒絕承保、企圖躲避理賠，不如想辦法改變社會觀感，保險公司想要救自己的方法，要先從恢復金融交易的信心開始，這個問題解決了，後面的問題才不會心慌。