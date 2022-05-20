▲ BMW「THE 8 X JEFF KOONS」全球限量特仕車台北當代藝術博覽亞洲首演

我是廣告 請繼續往下閱讀
「THE 8 X JEFF KOONS」 當代潮流魅力席捲而來
有「當代藝術大師」稱號的 Jeff Koons，絕對是當代普普藝術的探索者、潮流文化的領航員，他劃破了平淡生活與藝術之間的界線，日常所見的物品、可愛的卡通形象都能夠以不可思議的尺寸放大並創新，顛覆大眾對美和藝術的所有定義，在世界各地蔚為風潮。Jeff Koons 最著名的大型不鏽鋼氣球動物、翻玩復古廣告海報和麥克傑克森的陶瓷雕刻等作品都震撼世人，大膽結合藝術以及生活，對於一直致力於創造藝術車的 BMW 而言，彷彿為車款注入了新世代潮流基因。
Jeff Koons 表示: 「我所創造的 BMW 8 系列絕對是我的夢想車！這對我來說非常特別，因為從很久以前我就想創造一輛既動感又華麗的特別版本 BMW 車款，也期待這輛車是普普藝術的另一種展現方式。這輛車的創作理念很簡單，是將汽車動力的設計元素以誇張的線條呈現，從引擎蓋折線延伸至行李箱的線條逐漸放大，營造出一種向前推動的感覺。我也特別喜歡這輛車會成為全球販售車款的想法，希望眾人會像我一樣享受這輛 BMW 8 系列 Gran Coupé 四門跑車，令人迫不及待的想駕駛，乘坐並擁有它。以藝術結合駕馭樂趣，不論駕駛者而或乘客，進入車內都能愉悅自在，這就是我希望我所設計的車款對於世人的影響。」
普普藝術的時尚哲學 融合 BMW 極致造車工藝
「THE 8 X JEFF KOONS」外觀由藍色、黃色、銀色等 11 種高飽和度色彩所交織而成，色彩與極富視覺張力的「POP！」爆炸圖案呈現潮流風格魅力，車身精緻複雜的幾何線條設計充滿活力與熱情，Jeff Koons 解釋每一側由纖細至開闊的線條象徵著 「THE 8 X JEFF KOONS」的力量和速度，車尾爆炸性的高彩度線條也是向自己於 2010 年所創造的 BMW Art Car 致敬。座艙空間耳目一新的俏皮風格一覽無疑，座椅由強烈的紅色和明亮的藍色形成鮮明對比，使人聯想到漫畫世界中超級英雄的顏色以及 BMW M 品牌的代表色，其他內飾設計由 BMW 一貫的高端材質和精美皮革所組成，而杯架飾板上的簽名 Jeff Koons 特別選擇了 BMW 標誌性的巴伐利亞藍，將經典與潮流完美融合於 BMW M850i Gran Coupé 中，同時每輛車均附有 Jeff Koons 簽名證書與限量車的專屬車輛編號。
「THE 8 X JEFF KOONS」的精緻外觀來自 BMW 集團的頂尖製車工藝，在外部油漆塗層上花費了超過 200 小時的時間，更經常需要使用放大鏡手工繪製複雜的彩色圖騰，車輛漆面和飾面生產的負責人 Hermann Knott 說道: 「最大的挑戰是從一開始要理解和捕捉藝術家的精神，並使用技術以及手工藝精確完成需求，但對於我們而言也是一個非常特別的體驗，我認為這些限量車是真正的藝術。」而此次選擇 BMW 8 系列是因最初的 BMW 850i 為 8 系列在 1990 年推出的第一款車型，並為先進駕駛技術創造全新的視角，不論是優雅外型或跑車性能都吸引了許多熱愛車的鑑賞家購買，Jeff Koons 也延續了創新的精神創造出獨一無二的限量車款。
聯名鉅獻 「THE 8 X JEFF KOONS」台北當代藝術博覽會亞洲首演
BMW 總代理汎德特別於本屆台北當代藝術博覽會中展出 2022 年 BMW 與當代藝術家中最具指標性的人物 Jeff Koons 合作，打造出絕無僅有的「THE 8 X JEFF KOONS」，向眾人展現專屬於 BMW 前衛風格的創新設計理念，邀請各位愛好藝術的車迷朋友一同共襄盛舉。
「THE 8 X JEFF KOONS」展出資訊：
- 活動時間：2022 年 5 月 20 日(五)至 5 月 22 日(日)
- 活動地點：台北世貿中心一館 (台北市信義路五段五號)
- 更多活動訊息可至台北當代活動官網：www.taipeidangdai.com