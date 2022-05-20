純電動 K-Car 降臨！　Nissan Sakura 於日本登場

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Sakura 在外觀部分將尺碼控制在符合日本輕型自動車規範的 3,395mm 車長、1,475mm 車寬、1,655mm 車高之中，軸距則為 2,495mm，車頭配置平整化 V-Motion 家族化造型搭配全 LED 的燈組，保險桿下緣、前後輪拱及側裙均運用塑料材質與車身烤漆呈現雙色的組合，足踏 155/65R14 胎圈組，充電蓋位於右後葉子板，尾門採用全包覆式設計，將內嵌 NISSAN 字樣的貫穿式 LED 燈組整合。
內裝方面，Sakura 採用簡約而平實的鋪陳，在細節處融入櫻花意象來呼應車名，方向盤為雙幅多功能式樣，儀錶板採用 7 吋 Advanced Drive Assist Display 液晶螢幕，搭配中控台 9 吋多媒體車載系統，支援 NissanConnect 車聯網路功能，下方為觸控式恆溫空調，排檔桿採用線傳式設計，後座椅背可進行傾斜角度調整，安全科技方面則搭載 ProPILOT 駕駛輔助系統及 ProPILOT Park 自動停車輔助系統。
動力配置方面，Sakura 採用代號 MM48 的電動馬達驅動前輪，於 2,302~10,455rpm 間可輸出 47kW 最大功率 (約 63hp)，於 0~2,302rpm 間可輸出 195Nm 最大扭力，極速為 130km/h，支援 e-Pedal 單踏板駕駛功能，搭配 20kWh 容量的 350V 鋰電池模組之下，在 WLTC 測試中擁有 180 公里的最高續航里程，在標準充電模式中需時 8 小時可充滿，使用快速充電則可縮短至 40 分鐘就充至 80%。
Nissan 與 Mitsubishi 在 2011 年時成立 NMKV 來共同研發輕型自動車，也宣示將攜手打造純電動產品，如今總算迎來新世代的 Sakura 加上與其雙生的 Mitsubishi eK X EV 誕生，對於日本市場汽車新能源時代的到來，相信會產生不小的催化作用。