特企／無償善後遭路殺浪浪？國師唐綺陽：太佛心

根據台灣路殺動物死亡觀察網站的統計，光是2022年四月就有將近1700隻流浪動物遭到路殺的紀錄，而且各地方政府的流浪動物處理政策不同，所以常常這些浪浪們的遺體，是被清潔隊收走當作廢棄物處置。社會上有非常多幫助流浪動物的團體，從收容、送養、結紮、愛心飼料等等，而民眾的響應通常也非常熱烈，讓浪浪們得到這些愛心；但社會卻忽視了浪浪最後的生命階段，導致許多浪浪們最終還是餓死、誤食毒物甚至遭到路殺而曝屍街頭。
通常民眾在路上碰到浪浪遺體，當下不知如何處置，可能會連絡動物醫院或是寵物殯葬業者，但愛心的行為卻會被收取費用，導致許多民眾打消念頭作罷。因此由藏傳佛法教育組織「解脫協會」發起，偕同「茸茸花園」寵物禮儀，一起推行「浪浪解脫公益火化計畫」，從接送遺體、火化、超渡法事、安葬全程一條龍服務，且不跟民眾收取任何費用，盼在浪浪公益的部分，把最後一哩路用愛心填滿，讓他們有尊嚴的離世。
創辦人羅卓仁謙表示：「承接我的老師『大寶法王』發願希望幫助更多毛孩子，所以這項計畫籌備了一年，一方面也希望民眾在能伸出援手幫助浪浪時，不要有費用的負擔與壓力，讓更多浪浪因為這個服務遺體獲得妥善處理，讓生命最後可以盡歸圓滿。」而向來非常疼愛寵物的國師唐綺陽也開直播推薦，談起這些毛孩生前因為流浪飽受痛苦，離世後可能還沒辦法好好地離開，在直播中甚至數度哽咽。
「浪浪解脫公益火化計畫」日前已於四月正式上線，第一波服務的地區為北北基桃竹，這五個地區的民眾若在路邊發現浪浪遺體，可以直接上網搜尋「茸茸花園浪浪通報」，都可以免費使用這項服務；而除了北部地區之外，也開始規劃集資計畫，讓服務可以拓展到中南部甚至東部，幫助更多流浪動物。
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