預計於 2025 年完全電動化　Mercedes Vision AMG 正式登場

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Vision AMG 的出現意味著 Mercedes-AMG 投入發展電動車的決心。Vision AMG 的外觀融入了諸多 EQXX 的設計元素，採用長軸距、短懸吊的配置，車身低扁而流線，烤漆啟發自 AMG Petronas F1 的經典銀/綠色塗裝，後輪弧部分噴上數顆三芒星標誌，並搭配上許多碳纖維空力套件，後照鏡以影像鏡頭取代傳統反射鏡來降低風阻，足踏 22 吋空氣力學輪圈。
尾燈造型相似於燃油車排氣管，呈現相當特別的視覺感。Vision AMG 在車頭部分仍保留 AMG 特有的 Panamericana 發光氣壩，上方由一條 LED 日行燈貫穿至兩側，頭燈以廠徽的三芒星作為靈感，在尾部有一個主動擾流板來提供風阻剎車及下壓力，下方同樣有條 LED 日行尾燈與車頭造型相呼應，尾燈置於導流器左右方，造型類似於燃油車排氣管構造，散發出強烈的運動氣息。
雖然電動車沒有散熱器，但依然保留代表性的直瀑式水箱罩。內裝及動力系統方面，目前原廠並未公布太多資訊，僅表示將採用獨家開發的 AMG.EA 底盤架構，並以該集團子公司 YASA 所製造的高功率電動馬達作為動力來源。
Mercedes-AMG 其實並非首度踏入電動車領域了，早在 2013 年時，該廠便推出了 SLS AMG Electric Drive，僅可惜生不逢時，並未造成太大的轟動，僅售出不到 100 輛，然而如今汽車市場對於電動車的接受度已經越來越高，相信純電能的 AMG 車型可以寫下不同的篇章。