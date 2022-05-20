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馬力直升 550 匹 / 甩重 100 公斤　BMW M4 CSL 限量 1000 輛登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-20 18:25:40

BMW 今日 5/20 正式發表 G82 世代 M4 的輕量化車型 M4 CSL，具備比以往更乖張的外型、更強大的引擎性能及更輕量化的車體結構，全球將僅限量生產 1,000 輛。

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BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
外觀方面，M4 CSL 除了搭載較標準版 M4 更為誇張的空力套件外，引擎蓋、車頂及尾門皆使用 CFRP 碳纖維複合材料以降低重心，排氣管以鈦合金製成，輪圈可選擇 21 至 22吋的輕合金鍛造鋁圈，同時標配 M 碳陶瓷剎車，受惠於上述這些輕量化套件的輔佐，車重足足比原來減少了 108 公斤。

BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW 也在 M4 CSL 的前保險桿與行李廂蓋增加了歡慶 50 周年的紀念廠徽，車身上方、水箱護罩、側裙與銘牌等細節部位都施以紅色作為搭配，另外也標配雷射燈具，尾燈更首次採用特殊燈罩，呈現出 3 個重疊排列的標誌性 L 形燈條，可增加黑夜時的明亮度及辨識度。

BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
進到車內，M4 CSL 競技化的風格一覽無遺，儀錶板採用了大量碳纖維飾板做搭配，配有兩套輕量化M版賽道桶椅，以黑色Merino皮革和紅色麂皮鋪陳，座椅下方還配有滅火器，以防不時之需，原廠另外也將後排座椅拔除，取而代之的是兩個安全帽的儲物空間。

BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
動力系統方面，M4 CSL 採用與 BMW M4 GT3 賽車技術相同的 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸雙渦輪增壓引擎，渦輪增壓的增壓值從 1.7 bar 增加到 2.1 bar，通過八速 M Steptronic 變速箱將動力傳遞至後輪，最大馬力輸出為 550 hp/ 6,250 rpm，比 M4 Competition 多了 40hp，在 2,750rpm 至 5,950 rpm 間可產生 650 Nm 的峰值扭力，零至100公里僅需 3.6 秒，最高時速被限制在 307 公里。

同時，車輛的傾角、彈簧、阻尼與防傾桿等也都有進行了調整與強化，使其成為有史以來最快的量產寶馬，M4 CSL 在紐伯林的北環賽道上，達到了 7:20.2 的單圈紀錄。

BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
BMW M4 CSL
CSL 車型於 1972 年首次出現於 E9 3.0 CSL 車型上，博得了全球愛車人士的喜愛，而現在 BMW 適逢 M GmbH 性能部門 50 周年慶，推出了限量僅 1,000 台的 M4 CSL 車型，想必許多車迷們會爭先恐後地搶購。

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