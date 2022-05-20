馬力直升 550 匹 / 甩重 100 公斤　BMW M4 CSL 限量 1000 輛登場

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外觀方面，M4 CSL 除了搭載較標準版 M4 更為誇張的空力套件外，引擎蓋、車頂及尾門皆使用 CFRP 碳纖維複合材料以降低重心，排氣管以鈦合金製成，輪圈可選擇 21 至 22吋的輕合金鍛造鋁圈，同時標配 M 碳陶瓷剎車，受惠於上述這些輕量化套件的輔佐，車重足足比原來減少了 108 公斤。
BMW 也在 M4 CSL 的前保險桿與行李廂蓋增加了歡慶 50 周年的紀念廠徽，車身上方、水箱護罩、側裙與銘牌等細節部位都施以紅色作為搭配，另外也標配雷射燈具，尾燈更首次採用特殊燈罩，呈現出 3 個重疊排列的標誌性 L 形燈條，可增加黑夜時的明亮度及辨識度。
進到車內，M4 CSL 競技化的風格一覽無遺，儀錶板採用了大量碳纖維飾板做搭配，配有兩套輕量化M版賽道桶椅，以黑色Merino皮革和紅色麂皮鋪陳，座椅下方還配有滅火器，以防不時之需，原廠另外也將後排座椅拔除，取而代之的是兩個安全帽的儲物空間。
動力系統方面，M4 CSL 採用與 BMW M4 GT3 賽車技術相同的 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸雙渦輪增壓引擎，渦輪增壓的增壓值從 1.7 bar 增加到 2.1 bar，通過八速 M Steptronic 變速箱將動力傳遞至後輪，最大馬力輸出為 550 hp/ 6,250 rpm，比 M4 Competition 多了 40hp，在 2,750rpm 至 5,950 rpm 間可產生 650 Nm 的峰值扭力，零至100公里僅需 3.6 秒，最高時速被限制在 307 公里。
同時，車輛的傾角、彈簧、阻尼與防傾桿等也都有進行了調整與強化，使其成為有史以來最快的量產寶馬，M4 CSL 在紐伯林的北環賽道上，達到了 7:20.2 的單圈紀錄。
CSL 車型於 1972 年首次出現於 E9 3.0 CSL 車型上，博得了全球愛車人士的喜愛，而現在 BMW 適逢 M GmbH 性能部門 50 周年慶，推出了限量僅 1,000 台的 M4 CSL 車型，想必許多車迷們會爭先恐後地搶購。