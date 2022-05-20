歡慶長軸車型上市　Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 限時接單生產

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Azure First Edition 與一般 Bentayga EWB 長軸車型最大不同之處就在於兩邊 C 柱的位置多了特殊的銘牌清楚地標示「First 1 Edition」，另外還配備了一套獨特的十輻 22 吋鋁圈、鍍鉻處理的下氣壩網以及刻有特殊字樣的油箱蓋/機油蓋，車主可不加價選擇 16 種烤漆顏色，或以加價方式選配 60 種特殊調色。
進到車室，Bentayga EWB Azure First Edition 在座椅上皆標配有菱格紋並同樣繡上「First 1 Edition」的字樣，門板上鑲有菱格樣式 LED 氣氛燈，內飾有板胡桃木及夏威夷相思木供選擇，若加價可選配碳纖維飾板或是拋光鋁合金飾板。Azure First Edition 同時還標配了具 20 顆揚聲器的 Naim for Bentley 高級環繞音響系統，1,720 瓦的功率提供優秀的音質表現。
動力系統方面，Bentayga EWB Azure First Edition 同樣使用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，配上 8 速手自排變速箱及四輪驅動系統，可產生 550 PS 最大馬力和 770Nm 最大扭力，從靜止加速到 100 公里可在 4.6 秒內實現，最高時速為 290 公里。
Bentley 以往都會推出各式各樣的特仕車型來增加消費者的買氣，而 Bentayga 作為該廠最熱賣的車型，相信將來陸續還會有更多豪華限量版本登場，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤更多消息。