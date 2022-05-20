帶有休旅氣息的純電動 K-Car　Mitsubishi eK X EV 於日本發表

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eK X EV 為與今日 Nissan 發表的 Sakura 為雙生車，兩車均由 Mitsubishi 與 Nissan 合資成立的 NMKV 負責生產製造，雖然主要機械結構相同，然而在外觀與內裝部分仍有其差異之處，eK X EV 在車頭採用 Dynamic Shield 家族化造型，車尾配置直立式燈組而非 Sakura 的貫穿式燈組，車頂增加行李架來營造休閒的氛圍。
內裝方面，eK X EV 也延續 eK 車系的鋪陳風格，不若 Sakura 走簡約平實的路線，方向盤採用新世代 Nissan 車系也可見到的三幅多功能樣式，不同於 Sakura 的雙幅式，配備上享有 7 吋數位儀錶、9 吋 SDA 多媒體車載系統、觸控式恆溫空調、電子室內後視鏡及 MI-PILOT 駕駛輔助系統等，而後座椅背雖然無法進行傾斜角度調整，但仍可完全打平來創造置物空間，甚至副駕駛座椅完全躺平後也能與後艙共同產生平面，便於放置長形物品。
動力配置方面，ek X EV 採用與 Sakura 相同的 MM48 電動馬達驅動前軸，於 2,302~10,455rpm 間可輸出 47kW 最大功率 (約 63hp)，於 0~2,302rpm 間可輸出 195Nm 最大扭力，搭配 20kWh 容量的 350V 鋰電池模組之下，在 WLTC 測試中擁有 180 公里的最高續航里程，在標準充電模式中需時 8 小時可充滿，使用 30kW 快速充電則可縮短至 40 分鐘就充至 80%，此車也支援 V2L 與 V2H 供電功能。
Mitsubishi 在 2021 年 5 月發表 2020 年度財報時，便預告將在今年推出與 Nissan 共同研發的純電動輕型自動車，如今雙方選在同一天發表新產品，值得期待後續的市場反應。