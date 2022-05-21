產婦「溫柔生產」自剪臍帶　順利產下第三胎

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本來寶寶的爸爸希望剪臍帶，但因為他曾有進入產房暈倒不適的經驗，所以沒有進產房陪產。產後醫師把寶寶放在產婦身上，並把剪刀遞給她，讓媽媽開開心心的為自己的孩子斷臍，並在產後情況穩定下，自行走下產台進行胎盤拓印，留下寶寶人生中唯一的一幅胎盤拓畫。
連續二胎未接觸 第三胎採「溫柔生產」
歷經了第一胎因早產剖腹，傅小姐發現自己對生產的醫療過程完全不了解，身體無法自主的感覺很不安。因此從懷第二胎開始，便接觸大量生產資訊，進而得知「溫柔生產」的概念，沒想到這次產兆來得又急又快，原本預約好的助產士要從台北南下，等人到時已必須在家中臨盆。
這次為了迎接家中老三，傅小姐和醫生依照前兩胎的狀況，共同擬定生產計劃書，提早安排入院待產，平安誕下第三胎寶寶。
參與自己生產規劃 媽咪產前可思考
「溫柔生產」的觀念在台灣推行已長達20年，但不少人對於溫柔生產仍有「溫柔生產等於在家生產或水中生產」或「溫柔生產就是拒絕所有醫療介入」等誤解。高雄市立聯合醫院婦產科主任林兌篷表示，溫柔生產的意義在於，以產婦為中心，尊重並讓她了解即將發生在她身上的行為與行為背後的科學根據，使產婦可以參與自己的生產過程，而非全由醫生主導。
產婦在了解醫療措施的目的之後，可以與醫生討論希望以何種形式進行生產，就算是決定要剖腹、打減痛針，這也可以是一種屬於產婦個人的溫柔生產，可以自由走動，也可使用生產球或從事其他調整呼吸之運動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53809
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