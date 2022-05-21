動力科技講堂第一集 Mazda Skyactiv-X 引擎完整解析

我是廣告 請繼續往下閱讀
這具 Skyactiv-X 引擎相信不少人已有初步了解，它是全球首具量產的壓燃汽油引擎，也就是它顛覆了一般人的認知，在某些運作狀態下將汽油以壓燃的方式燃燒，而非將其點燃。那為何要這麼做呢？這裡首先需要釐清的是，Mazda 並不是刻意要做壓燃，而是藉由壓燃來達成稀薄燃燒的目的。說的白話些，壓燃本身並不能為消費端帶來什麼實質助益，它僅是一種技術解決方案、是一種過程，而不是結果，此點從 Mercedes-Benz、GM 等其它車廠放棄研發便不難理解。
稀薄燃燒這個名詞現今聽起來已有些老掉牙，但其實要達成還真沒想像中簡單，因為實務上汽油噴入汽缸內燃燒的過程是屬於「預混燃燒」，有一個令引擎研發工程師相當頭痛的問題便是「空燃比」，在這項限制下，就不可能無止盡縮減噴油量來達成節能目的，因為一旦汽油與空氣的混合比低於可燃界限（Flammability Limit），就會造成汽缸失火（Misfire，即不點火）。然而客觀上空燃比需來到 30 以上才能被稱做稀薄燃燒，這與理論值 14.7 已是兩倍以上的差距，因此傳統點火方式顯然不易達成，那有沒有什麼方法能突破空燃比的限制呢？答案是有的！就是想方設法讓汽油自燃。
為了打造出適合汽油壓燃的運作環境，可明顯發現原廠將「引擎管理」的概念實行相當徹底，週邊設置多組電控閥門，複雜程度可見一斑。
談到汽油自燃，這又是另外一個難題，根據台灣中油所公佈的產品特性顯示，汽油的自燃溫度來到 280℃ 以上，乍聽之下似乎沒什麼特別，但對照一下我們所熟知的柴油是多少呢？答案是 177℃ 上下，這下差距夠大了吧！因此要讓汽油自燃，對於缸內燃燒環境的營造比起柴油機的確嚴苛得多，而在不大幅變動現行內燃機結構的前提下，快速壓縮空氣（或混合氣體）依舊是直接能營造此等高溫環境的有效途徑，這就是為什麼 Mazda 會用壓燃來與消費者「溝通」，當然，它的挑戰也比柴油機還來得高。
缸頭上端可發現原廠宣稱燃燒壓力感知器的蹤跡，可向 ECU 送出回饋訊號進行逆修正。
在講完空燃比限制、營造缸內燃燒環境後，下面我們正式說明，為何 Mazda 會提出 SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition）燃燒模式，也就是「火星塞控制壓縮點火」。這個模式的運作方式為在進氣行程時，先噴入後續主要爆炸所需的燃油，隨後進氣門關閉、活塞上行開始壓縮混合氣，待活塞行程向上壓縮至接近上死點時，噴油嘴再噴入少許燃油，火星塞也在此刻幾乎同時點火（必需趁著隨後噴入的少許燃油還未向外擴散前點火才有效），就能在燃燒室上端「做出」一個小型火焰球，隨著這個火焰球的向下擴張（原廠稱之為空氣活塞），搭配活塞上行的壓縮，就這麼「上下一起壓縮」將先前噴入的汽油壓燃，完成整個過程。總括來看，SPCCI 模式在同一個燃燒循環中融合了分層燃燒與均質燃燒的概念，此外，SPCCI 可視為讓引擎在輕微爆震的狀態下運作，當然這是刻意製造出來的結果，也是該模式顛覆傳統認知的地方。
明顯的 Roots 機械增壓器曝露其增壓身分，原廠似乎不刻意強調此點，原因為該機體設置機械增壓主要並非為了榨取動力，而是於 SPCCI 模式運作時，在維持一定動力輸出水平的前提下，必需提供過量空氣，同時可減少進氣損失，另外從週邊部件來看，亦設有旁通閥門，使空氣可不需流入增壓器。
可能有些網友看到這裡會有疑問，壓燃就壓燃，為何要藉由火星塞來控制？這不是「點燃」嗎？原因為在實務上，往復式活塞引擎的「點火正時」是需要控制的，也就是要在合適的時機點火，太早或太晚都不行，然而汽油與柴油不同，主要受其物化特性影響，本質上追求的是均質燃燒，因此不可能像柴油引擎那樣「噴油即點火」，直接將汽油隨進汽門開啟時的滾流進行混合後的壓縮，並無法精確控制點火時機。另一方面，上下一起壓縮的方式還能在不大幅提升引擎物理壓縮比的情況下，營造出較高的缸內溫度（Skyactiv-X 引擎的壓縮比可沒比柴油機來得高），而且就原廠提出的資料顯示，SPCCI 模式下缸內火焰傳播模式與傳統的點燃仍有明顯不同，因此仍能夠將其視為壓燃。
為了在 SPCCI 模式下維持良好運轉品質，Skyactiv-X引擎的減震、隔音工程自然需相當到位，引擎外部新增的遮罩堪稱視覺亮點。
最後仍有幾點需要釐清，雖然 SPCCI 模式採用火星塞控制壓燃，但整個運作模式仍與柴油引擎存在相當大的不同，因此 Skyactiv-X 引擎嚴格來說只是融入壓燃的概念，並不能說完全取經自柴油引擎，接著說明兩者差異。首先第一點即是剛才提及的點火方式及正時控制，Skyactiv-X 引擎仍仰賴火星塞，柴油則是噴油即點火。第二，整個 SPCCI 模式仍是以 Otto 或 Atkinson（原廠稱之為 Miller）循環運作，即學理上的等容循環，與柴油機的等壓循環（Diesel Cycle）完全不同。第三，SPCCI 模式原則上可視為均質燃燒，柴油機則是非均質燃燒。第四，SPCCI 模式壓縮的是混合氣，柴油機則是純空氣。
該機體機械增壓器配置水冷式中冷器，從海外車主手冊資料來看，具備獨立散熱水箱。
行文至此，Skyactiv-X 引擎精華的部份差不多已介紹完畢，當然，這具引擎的實測表現已藉由試駕報導敘述，不知道各位網友滿意我們推出的新單元嗎？歡迎在粉絲團留言讓我們知道喔，那我們下集見！
或許有些網友會說，難道 SPCCI 模式不會導致燃燒溫度過高進而增加 NOx 排放嗎？其實並不會，原因為前述現象僅止於理論空燃比附近發生，稀薄燃燒條件下其實系統輸入能量較低（汽油才具有熱值，空氣沒有），燃燒溫度反而下降。