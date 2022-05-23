COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Toyota Town Ace No.006 ---- 優秀的行路質感

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-23 00:25:40

Toyota Town Ace 自 3 月交付給戴老闆使用後迄今約有 2 個月的時間，其中對於車內配備與設計已有初步的認知，而此篇則是要分享 Town Ace 在行車質感上的使用心得。

我是廣告 請繼續往下閱讀
若對於車輛有基本的觀念，商用車在底盤與懸吊的結構尚先天上無論是寧靜度、質感都無法與一般客車相比，但是戴老闆認為 Town Ace 乘坐質感已跳脫過往對於商用車粗糙的刻板印象，上車發動引擎時震動不大，車輛怠速時的碎震也不易傳遞至車內，當然目前車輛狀態還尚新，累計更多里程後是否會持續延續就還有待後續驗證。

載重的操控表現方面，根據戴老闆以往的經驗，當貨車受到負荷後其穩定性與提升速度上都會因為重量關係而有明顯落差，不過近期使用 Town Ace 最大載重量約落在 600~900 公斤左右，起步時仍展先輕快的節奏，於 60km/h 行駛於快速道路或高架等路段，均維持水準內的操控穩定性，此時靜肅性也不俗，在一整天使用下來後能有有效降低疲勞感，對照以往的 Veryca 有很大的不同。

本次油耗方面，Town Ace 自前一次紀錄後有再度加滿 3 次 92 無鉛汽油，主要還是作為運送貨物為主，載重量同樣保持 600 公斤至 900 公斤之間不變，分別添加 34.96 公升 (行駛 274.5 公里)、35.98 公升 (行駛 314.2 公里)、35.92 公升 (行駛 288.4 公里)，綜合北部的市區與山路，換算平均油耗數字分別為 7.9km/L、8.7km/L、8.0km/L。

【油價公告】中油、台塑宣布明(23)日起國內汽、柴油價格不調整

動力科技講堂第一集 Mazda Skyactiv-X 引擎完整解析

展現內燃機職人精神　Mazda3 e-Skyactiv X Edition 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀