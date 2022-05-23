Toyota Town Ace No.006 ---- 優秀的行路質感

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若對於車輛有基本的觀念，商用車在底盤與懸吊的結構尚先天上無論是寧靜度、質感都無法與一般客車相比，但是戴老闆認為 Town Ace 乘坐質感已跳脫過往對於商用車粗糙的刻板印象，上車發動引擎時震動不大，車輛怠速時的碎震也不易傳遞至車內，當然目前車輛狀態還尚新，累計更多里程後是否會持續延續就還有待後續驗證。
載重的操控表現方面，根據戴老闆以往的經驗，當貨車受到負荷後其穩定性與提升速度上都會因為重量關係而有明顯落差，不過近期使用 Town Ace 最大載重量約落在 600~900 公斤左右，起步時仍展先輕快的節奏，於 60km/h 行駛於快速道路或高架等路段，均維持水準內的操控穩定性，此時靜肅性也不俗，在一整天使用下來後能有有效降低疲勞感，對照以往的 Veryca 有很大的不同。
本次油耗方面，Town Ace 自前一次紀錄後有再度加滿 3 次 92 無鉛汽油，主要還是作為運送貨物為主，載重量同樣保持 600 公斤至 900 公斤之間不變，分別添加 34.96 公升 (行駛 274.5 公里)、35.98 公升 (行駛 314.2 公里)、35.92 公升 (行駛 288.4 公里)，綜合北部的市區與山路，換算平均油耗數字分別為 7.9km/L、8.7km/L、8.0km/L。