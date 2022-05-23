早期篩檢、精準用藥　不再怕隱形殺手－「肺癌」

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肺癌可粗分為非小細胞癌及小細胞癌，其中以非小細胞癌患者為多，又可再細分為肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌及大細胞癌等亞型。患者若於早期確診，多以手術切除腫瘤為主要治療方式，然而，黃明賢教授表示，手術治療並不代表完全治癒。
過去手術完，大多僅進行定期追蹤，後來開始會再加上幾個療程的輔助性化學治療，但近來臨床實證與相關文獻皆顯示，第一期B到第三期A（同期別裡面依腫瘤侵犯程度深淺分為A、B兩階段）的肺癌患者，即便開刀後搭配輔助性化學治療，也有30-50%患者會有復發現象，且預後不佳。
術後搭配輔助性化療及標靶治療 有效降低復發率
如何降低肺癌術後復發率？黃明賢教授回應，許多臨床研究已發現，患者在手術治療後，若除化療之外再加上標靶藥物作為輔助，可明顯降低復發率及改善患者無症狀存活率。
因此，黃明賢教授分享，以自己的做法為例，他會建議每一位患者（不論是早期確診還是晚期）皆進行基因檢測，藉此找出突變基因並使用對應之標靶藥物，達到「對症下藥」的效果。
標靶藥物助提升療效 同時降低副作用
黃明賢教授指出，以佔肺癌比例最高的亞型「肺腺癌」來說，約有60％出現EGFR基因突變，相較沒有該基因突變患者，有更高機率發生癌細胞轉移現象且惡性度較高，所以只要基因檢測後發現有EGFR基因突變，都會建議儘快使用EGFR標靶藥物治療
近年來標靶藥物快速發展，持續改良及優化，除了提升治療效果以外，副作用也大幅降低。黃明賢教授補充，目前第一代到第三代標靶藥物多為皮膚徵狀如皮疹、痤瘡或腹瀉，相較傳統化學治療及放射線治療造成的發燒、嘔吐、造血功能異常或甚至肺纖維化來說，對於患者生活品質的影響已更趨輕微。
醫學中心多可進行基因定序 提供患者更多藥物選擇
黃明賢教授提到，目前全台大部分醫學中心多已具備傳統Real-time PCR可進行基因定序，且患者只要經診斷為肺腺癌，即可與主治醫師討論申請健保給付；而以義大醫院為例，也可選擇進行次世代基因定序（NGS），不僅更為敏感、精確，還可一次測多種基因，讓患者治療時有更多種藥物選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53701
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