COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

早期篩檢、精準用藥　不再怕隱形殺手－「肺癌」

早期篩檢、精準用藥　不再怕隱形殺手－「肺癌」
早期篩檢、精準用藥　不再怕隱形殺手－「肺癌」

健康醫療網

2022-05-23 10:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】肺癌因早期症狀不明顯，等到症狀出現才就醫時，患者常已是癌症晚期。因此近年來政府持續在推廣低劑量電腦斷層檢測（LDCT），盼能藉由早期診斷來降低肺癌對民眾的威脅。義大癌治療醫院副院長黃明賢教授提醒，平時好抽菸、長期吸二手菸、有家族病史或本身即有慢性肺病的患者，及長時間暴露於高風險環境如充滿粉塵、油煙及化學物質的族群，更應定期進行LDCT，越早介入治療疾病，無症狀存活率越高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
手術不代表治癒　30-50%高比例出現「復發」現象

肺癌可粗分為非小細胞癌及小細胞癌，其中以非小細胞癌患者為多，又可再細分為肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌及大細胞癌等亞型。患者若於早期確診，多以手術切除腫瘤為主要治療方式，然而，黃明賢教授表示，手術治療並不代表完全治癒。

過去手術完，大多僅進行定期追蹤，後來開始會再加上幾個療程的輔助性化學治療，但近來臨床實證與相關文獻皆顯示，第一期B到第三期A（同期別裡面依腫瘤侵犯程度深淺分為A、B兩階段）的肺癌患者，即便開刀後搭配輔助性化學治療，也有30-50%患者會有復發現象，且預後不佳。

術後搭配輔助性化療及標靶治療　有效降低復發率

如何降低肺癌術後復發率？黃明賢教授回應，許多臨床研究已發現，患者在手術治療後，若除化療之外再加上標靶藥物作為輔助，可明顯降低復發率及改善患者無症狀存活率。

因此，黃明賢教授分享，以自己的做法為例，他會建議每一位患者（不論是早期確診還是晚期）皆進行基因檢測，藉此找出突變基因並使用對應之標靶藥物，達到「對症下藥」的效果。

標靶藥物助提升療效　同時降低副作用

黃明賢教授指出，以佔肺癌比例最高的亞型「肺腺癌」來說，約有60％出現EGFR基因突變，相較沒有該基因突變患者，有更高機率發生癌細胞轉移現象且惡性度較高，所以只要基因檢測後發現有EGFR基因突變，都會建議儘快使用EGFR標靶藥物治療

近年來標靶藥物快速發展，持續改良及優化，除了提升治療效果以外，副作用也大幅降低。黃明賢教授補充，目前第一代到第三代標靶藥物多為皮膚徵狀如皮疹、痤瘡或腹瀉，相較傳統化學治療及放射線治療造成的發燒、嘔吐、造血功能異常或甚至肺纖維化來說，對於患者生活品質的影響已更趨輕微。

醫學中心多可進行基因定序　提供患者更多藥物選擇

黃明賢教授提到，目前全台大部分醫學中心多已具備傳統Real-time PCR可進行基因定序，且患者只要經診斷為肺腺癌，即可與主治醫師討論申請健保給付；而以義大醫院為例，也可選擇進行次世代基因定序（NGS），不僅更為敏感、精確，還可一次測多種基因，讓患者治療時有更多種藥物選擇。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53701

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

豐胸私房食療大公開　關鍵在月經週期

白宮：預計數週內允許幼童接種莫德納疫苗

「單腳水腫」怎麼回事？醫示警：藏奪命危機

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀