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北美限定電動 SUV Honda 釋出 Prologue 設計草圖

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-23 12:25:40

Honda 今年 4 月時公布了品牌中長期的發展計劃，宣示走向碳中和目標，其中在北美市場將採購 GM 集團 Ultium 電池技術來開發一款全新的電動 SUV Prologue，而日前官方也終於釋出其設計草圖。

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從官方公布的資訊來看，Honda Prologue 採用了與中國大陸電動子品牌極湃 1 相似的家族化車頭設計，保有現行燃油車款的水箱罩鋪陳，並與兩側的 LED 頭燈相連一起，下方的氣壩也相當醒目，保桿側邊配有霧燈並以直立式飾蓋點綴。來到車側，充電孔位於左前葉子板處，輪拱、車門下方同樣有 SUV 常見的黑色防刮材質設計，車門把手、後視鏡外蓋悉數採用黑色烤漆，與銀色車身呈現鮮明的對比。雖然官方未公布車輛的規格資訊，但受惠全新的電動車平台所帶來的長軸距表現，整體的車身比例更顯修長。

依據 Honda 在 2050 年實現碳中和的目標，Honda 將在 2030 年前在全球推出 30 款新電動車，銷量為 200 萬輛，其中此次公開的 Honda Prologue 將會是於北美市場的首發車款，預計 2024 年開始販售，接續將在 2026 年推出自主開發的 e:Architecture 電動車款，2027 年則會與 GM 加深合作，推出更多經濟型的電動車，基於以上三個目標，Honda 推估 2030 年在北美市場電動車銷量將達 50 萬輛。

此外，對應電動車的發展，Honda 也公布了全新的企業識別，將以藍白作為主色調，經銷據點也將廣設充電設施，並備有電動車專用的維修工具與手冊，提供最完整的售後服務。

從目前 Honda 對於電動車的策略來看，仍以日本、中國大陸與北美為主，或許要待電動車更全面普及與成熟後，屆時台灣消費者才更有機會享受到本田電動化的科技。

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