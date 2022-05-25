Michelin新胎Primacy SUV+、Pilot Sport 5賽道體驗，濕地表現令人印象深刻

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Michelin這回在賽車場舉辦的試胎活動，主要體驗的胎款為Pilot Sport 5與Primacy SUV+兩款市場主力，以及另一款性能胎Pilot Sport 4 Plus，在體驗關卡部分則有山道體驗、金卡納、濕滑路面煞停與全賽道彎道體驗等，並在不同關卡體驗不同的胎款。
首先，在金卡納關卡中，使用的胎款並非今年度發表的Pilot Sport 4 Plus，使用車輛為Ford Focus ST與VW Golf GTI兩款鋼砲，但相信很多人會想知道Pilot Sport 4 Plus與新發表的Pilot Sport 5兩者間有何差異？Pilot Sport 4 Plus可說是Pilot Sport 4的進階版，更著重高性能表現，原廠表示，Pilot Sport 5雖然是Pilot Sport 4的後繼胎，但還是仍是以道路使用為主，在設定上街道與賽道的使用比例為60：40，而Pilot Sport 4 Plus則是強化了賽道使用的比重，街道與賽道比例為40：60，也就是說您幾乎不會參加賽道活動，下賽道的機會不高，卻希望有款各方面表現均衡的高性能胎，最新的Pilot Sport 5是個優選，若您偶爾會到下賽道練練車，那更注重極致操駕的Pilot Sport 4 Plus就會更適合些。
在路線緊湊的金卡納考驗中，考驗著大家的駕駛流暢度，貪快反而會更容易偏移路線，尤其活動當天上午雨勢不停，加上是在水泥路面上行駛，路面摩擦力相當低，但Pilot Sport 4 Plus還是能相當稱職地完成任務，即使衝過頭，出現轉向不足，也很容易掌握修正，最終大家只要維持流暢度，不急躁，平均成績都不會相差太多。
至於山道體驗部分，主辦單位在賽車場附近安排了一段一般道路與山道進行體驗，使用車輛是Volvo S60搭配Pilot Sport 5，以及XC60搭配Primacy SUV+，就當我們進行該項體驗時，天空下著磅礡大雨，對兩款胎最深的印象就是排水性能，尤其是Primacy SUV+，一般車輛行駛過程中，若經過積水路面或水坑時，或多或少都會感覺到輪胎接觸水坑後、輪胎排水不及的些微阻力，Primacy SUV+卻可以讓車輛有如行駛於乾地般順暢，兩款胎都不會有排水不及的阻力感，更不會有水飄現象，感覺胎面將水快速排開後仍緊貼地面，是過去鮮少感受過的經驗。
而本年度Michelin在發表新系列輪胎時，特別強調「優異性能 直到最後一里」(Performance Made To Last，PMTL)特性，也就是力求輪胎即使使用過至後段時，仍然可以保持足夠的排水系能與抓地力，所以在濕滑路面煞停關卡中，使用的就是經過磨耗後的Pilot Sport 5與同級競品，使用車輛為Ford Focus，測試的每條胎都專用機具均勻打磨製胎紋僅剩3mm以下，模擬輪胎使用一陣子後的狀態，再進行濕滑路面煞停，在此關卡中，車速必須增加到至少83km/h後進入煞停區急煞，雖然每位媒體朋友實際操作時的車速不盡相同，踩踏煞車的力道也不同，但每個人在測試過兩款胎後，Pilot Sport 5比同級競品煞停距離平均都少了約3~5公尺，Pilot Sport 5的煞車距離大約落在33~36公尺左右〈因每人煞車踩踏力道與反應不同而有所差異〉，也就是相當於一個車身長的距離，這在路上實際遇到緊急狀況時，都足以左右碰撞與否，或撞擊後的損傷程度，Pilot Sport 5在磨耗後的排水性依舊十分優異，不用擔心抓地力衰退太多的問題。
最後則是全賽道彎道體驗，使用Ford Focus搭配Pilot Sport 5，在時間有限下，每人僅能駕駛一圈，且在全賽道的後直道上還設有高速繞錐，以及另設有高速換道關卡，在有一定的速度限制下，Pilot Sport 5在所有彎道與關卡中都可以輕鬆應付。
活動最後則特別安排知名賽車手陳意凡駕駛跑車進行Hot lap體驗，使用胎款為頂級性能胎Pilot Sport Cup 2，快速體驗頂級性能胎與頂尖跑車於賽道相輔相成的效果，但並非人人都可體驗，僅有在金卡納關卡中成績各組與教練最接近者可有體驗機會。
整體來說，新發表的Pilot Sport 5與Primacy SUV+在濕地的表現令人印象深刻，對於多語的台灣來說，可說是特別受用，且在兼顧高抓地力時，都保有一定的耐用性，且磨耗後的抓地力依然可以維持在相當高的水準之上，對於行車安全更添一分保障。