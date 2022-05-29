來自遺忘星球的爺爺─從繪本認識失智症

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隨著科技數位化的發展，國民健康署近年發展各類線上失智症防治衛教素材，其中「來自遺忘星球的爺爺」數位動畫繪本，以淺顯易懂的圖畫及對話，讓大人、孩子從閱讀中，認識疾病並關心家人健康，同時也能方便圖書館、學校、說故事團體、親子家庭等運用及推廣。國家圖書館曾淑賢館長表示:「這個主題的童書較少，國民健康署首次出版數位動畫繪本，對圖書館和學校在推廣主題性閱讀，增添不少樂趣，讓兒童從小紮根認識失智症，尤其是電子書的發行，使延伸的觸角更為廣闊。此次，國家圖書館將大力推薦給全國公共圖書館，運用於好書展覽、讀書會和說故事等活動。」
親子共讀 因瞭解而不恐懼失智症的人
研究發現，親子共讀在孩子成長過程中，對於大腦發育、語言發展及增進理解能力等皆具有正面的刺激，並能夠啟發孩子的想像力及培養其創造力。國民健康署邀請知名推廣親子共讀藝人-林辰唏小姐擔任繪本故事大使，本身也有1個小孩的她，因工作在往返台北花蓮的途中，會準備一本又一本好聽的故事說給孩子聽，帶著充滿戲劇性的聲線搭配故事的內容，總是讓孩子聽的入迷，她希望透過自身影響力，藉由親子導讀、說故事方式，闡述繪本內容對失智症疾病的多元視角，引領孩童仔細觀察、傾聽和感受這個健康議題。毛毛蟲兒童哲學基金會楊六生執行長表示，運用繪本能讓學童關懷阿公阿嬤的健康，促成良好的世代關係，並將此繪本納入基金會培訓說故事志工的教材，以協助後續的推廣，讓更多的小朋友都能瞭解失智症並不可怕。伊甸基金會鍾彥彬執行長認為，國內公、私立部門協力向全民推動失智識能，透過動畫繪本拓展到兒童領域，可以從小扎根創造友善環境，伊甸願意將繪本運用到轄下所屬創點及親子館播放，讓更多人認識失智症。
多一分瞭解 少一分恐懼 營造失智友善的環境
國民健康署吳昭軍署長表示，透過不斷宣導失智症正確識能與友善的觀念，提升不同場域服務人員及各年齡層民眾對失智友善環境的認知，搭配國民健康署近年研發多元化線上衛教素材的推廣，並於去（110）年錄製數位播客(Podcast)節目「失智者不會說的事─喝杯咖啡聊聊你該知道的事」，吸引不少民眾收聽；今（111）年期待透過「來自遺忘星球的爺爺」數位動畫繪本，穿越失智的圍籬，走入家庭與校園，讓大人、孩子從淺顯易懂的繪本閱讀，進而重視健康並認識失智症，同時也注意、關心所有認識的長輩，因瞭解而給予包容與尊重，讓失智者能夠被了解、尊重與融入社會，共同營造失智友善的台灣。
文章來源：國民健康署
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53921
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