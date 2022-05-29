精障者確診內心更焦慮？　三階段助「安心」

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台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，提供精神病人完整的資訊，將可降低其恐慌，並能做適當的疫病處理，以下幾個階段提供大家參考，希望能讓確診精障者能安心且平安的度過這波疫情；
1.確診前期：當知道自己有和風險對象接觸時，先做好自主健康管理約三天，但是若出現有疑似症狀時，可以先做快篩確認。若快篩陽性時，可透過視訊門診（開放條件依中央疫情指揮中心最新規定）或到車來速篩檢、或社區篩檢站，作進一步pcr檢測是否確診。
2.確診隔離：若已確診自我隔離，可以透過視訊醫療和精神科醫師，討論用藥問題，以便維持症狀穩定與病情。透過電話或是通訊軟體，與精神復健機構保持聯繫，每天抽出時間運動，正常作息、定時關心疫情與新聞。
3.隔離期滿：當已完成隔離七天後，後須自主健康管理七天，儘量避免到公共場所或是聚餐。隔離期滿和原來的精神醫療或復健機構聯繫，安排後續醫療事宜，以維持其精神症狀穩定，並注意是否有後遺症影響。
精神醫療、復健機構 電話關懷緩解焦慮
張自強建議，現有的精神醫療與復健機構，面對精神病人對疫情的惶恐不安，可以提供電話追蹤關懷，每天傾聽個案生活與服藥情況、並提供疫情衛教，以緩解焦慮感、並可適時協助處理家庭衝突，提供後續醫療或安置資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53928
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