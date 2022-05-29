「五十肩」好痠痛！中醫「教2招」自己就能喬

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陳建閔指出，肩關節活動角度受到限制時，都可以稱之為冰凍肩或五十肩，即手臂上舉、平舉或向後摸臀部或背部困難，成因多是職業勞動、家事勞作，或是肩關節長期發炎導致，並不是只是好發在50歲，姿勢不良造成的身體兩側軟組織不平衡，也有可能造成此一慢性痠痛。雖然病灶是在肩關節，但經由調整胸椎、髖關節或手腕關節，都可以改善此類症狀。
中醫傷科應用在治療五十肩已有相當的療效，可依靠觸診來判斷患者骨架是否平衡、肌肉張力是否對稱，以此決定正骨、理筋手法來剝離沾黏組織，或是利用拔罐，放鬆周圍肌群、促進局部血液循環，讓肩關節活動角度能慢慢擴大。
陳建閔提醒，五十肩發生原因，多是因過度勞損造成，除了治療可以幫忙剝離沾黏組織、放鬆肌群之外，患者在家也能少量活動自己的肩關節，像是靠近牆壁用患側手爬牆壁，或是嘗試用手摸門框上緣等，讓肩關節的活動角度能再增大。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：「五十肩」痠又痛？重新打開肩關節，中醫「教2招」你在家也能喬
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53932
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