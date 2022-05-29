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確診孕婦「喉嚨如刀割」難進食　中醫治療8天陽轉陰

確診孕婦「喉嚨如刀割」難進食　中醫治療8天陽轉陰
確診孕婦「喉嚨如刀割」難進食　中醫治療8天陽轉陰

健康醫療網

2022-05-29 20:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】本土疫情持續延燒，各地確診人數越來越多。懷孕19週的陳太太經PCR檢測確診新冠肺炎，出現喉嚨痛如刀割，根本無法進食，連喝水都痛，經台南市立醫院中醫科醫師張烱宏視訊門診診斷後，給予中藥治療，3天後咽痛大幅改善，第8天轉陰，後赴婦產科產檢母子平安。

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陳太太和大多數人一樣，遵守防疫規定，勤洗手戴口罩，除上班外都不敢外出。直到有天下班回家覺得咽喉卡卡，以為是空氣不佳所致，但隔天起床發現發燒、喉嚨痛、咳嗽、筋骨痠痛又全身無力，趕緊自行快篩，結果顯示陽性。連忙前往醫院PCR確認，並嘗試求診期盼減緩不適，但因急診等候就醫人數較多，轉而尋求中醫視訊門診協助。

及時緩解症狀、控制病情最要緊

陳太太確診後，出現下腹悶痛與下半身無力，喉嚨疼痛如刀割，根本無法吃東西，伴隨咳嗽、筋骨痠痛，同時出現胎動不安現象。經張烱宏診療，給予連翹、菊花、生甘草…等解表清熱、舒緩咽喉疼痛的藥物；再給予菟絲子、桑寄生…等安胎藥。3天後咽喉疼痛症狀已改善許多，可順利進食，下腹不適也緩解，第5天除了身體容易疲倦，偶有咳嗽外，已無其他不適症狀，再給予中藥調整治療，第8天快篩已出現陰性。

張烱宏表示，「喉嚨疼痛如刀割」是此次Omicron確診者常見症狀之一，他提醒，不要因為想舒緩咽喉痛而吃冰淇淋、冷飲、冰果汁等，往往得到一時舒緩後很快會轉成嚴重咳嗽，只會讓病程更加延長。

從臨床研究資料發現，孕婦一旦染疫，出現中重症的機率較一般人高，張烱宏建議染疫初期應該立即接受中西醫治療，截斷病勢，阻斷病情往中重度發展，以協助孕婦趕快復原，並進行安胎，確保母體和胎兒都能健康。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：新冠確診「喉嚨痛如刀割」孕婦棄急診求中醫治療，8天陽轉陰



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53889

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