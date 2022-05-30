揮別爆癢日常！異位性皮膚炎生物製劑治療新利器

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台灣異位性皮膚炎患者超過30萬人，方心禹醫師表示，異位性皮膚炎的成因多半來自基因遺傳，加上後天環境影響，症狀就是「癢到骨子裡」，發作時患者半夜搔抓、睡眠品質低落，皮膚除了紅腫、起疹，甚至會脫屑、流膿而散發體味，早上起床發現床單血跡斑斑，大大影響到生活、課業、工作、社交關係。其共病如結膜炎、氣喘、過敏性鼻炎、心血管疾病，及憂鬱症風險皆比一般人高，據統計，每4名異位性皮膚炎患者就有1名罹患憂鬱症，且病友常因治療或身體不適而工作請假或表現變差，對整體社會經濟有一定影響。
怎麼區分嚴重度？醫師：影響到生活就該積極就醫
異位性皮膚炎嚴重可大可小，患者何時該就醫？如何分辨嚴重度？臨床主要以EASI-Score根據體表病灶面積、厚度、流湯流水、搔抓程度等進行分數評估，7分以上為中度，21分以上為重度，但由於評估方式複雜，一般患者難以分辨。另外，病友平時要穩定控制症狀也很困難，即便勤擦乳液、維持環境整潔、控制飲食，或服用類固醇、擦藥等，仍不見好轉、反覆發作，陷入輪迴，使患者常感挫折、放棄治療。對此，方心禹醫師分享簡單的判斷方法，「病友若自覺已經影響到生活，就應積極尋求治療。」
健保給付生物製劑，精準阻斷導致異位性皮膚炎的發炎物質
異位性皮膚炎的治療武器多，方心禹醫師說明，第一階段會以外用藥膏、口服抗組織胺進行治療，若效果不佳，第二階段則以全身性照光治療，若需進入第三階段，則以口服免疫調節劑為主，可降低全身發炎，但因有影響肝腎功能的風險，患者必須固定往返醫院抽血進行追蹤，若患者過程已出現副作用或效果不好，導致無法繼續使用免疫調節劑，則可進一步考慮生物製劑，可精準阻斷異位性皮膚炎的發炎物質、激素，快速而長時間地改善不適，且副作用低，可免除抽血監測，安全性高，甚至6歲病童也有合適的生物製劑可使用。
目前，健保已通過給付18歲以上的患者可使用生物製劑，不過給付有其條件：患者必須診斷為中重度異位性皮膚炎，且經過第一至三階段的治療後仍未見效果，也就是必須經過照光治療3個月及需口服2種類型的免疫調節劑，且每一種應服用3個月，方能使用生物製劑。對此，方心禹醫師認為，雖給付條件嚴格，但不少患者為能順利使用生物製劑，反而提升穩定治療的意願，「有些原本目標要使用生物製劑的患者，反而在第一到第三階段治療就已康復，達到最好的控制。」
異位性皮膚炎雖是一場長期抗戰，然而隨著醫學發展，現今的治療武器相當多元，方心禹醫師呼籲患者，「不要放棄治療，不要認為病不會好就一直忍耐或亂信偏方，現在醫學相當進步，好好就醫治療，醫師會選擇最適合你的治療方式，讓異位性皮膚炎長期安全穩定地控制，保有良好的生活品質。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53950
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