不明原因發燒，是感染還是罹癌？醫教你正確判斷

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鄭鈞文醫師表示，發燒最常見的原因是受到感染，其次則是腫瘤、自體免疫系、中樞神經疾病導致體溫調節出問題、藥物、內分泌系統疾病，如甲狀腺機能亢進，皆會引起發燒。所謂的「不明熱」，定義則有二大條件：
- 足夠長的發燒時間，體溫超過38.3度以上並持續三週。
- 住院一個禮拜，接受相關檢查，如抽血、影像檢查，或門診評估三次後仍找不到原因。
癌症、感染、免疫系統的發燒 怎麼區分？
鄭鈞文醫師指出，若是因癌症或免疫系統疾病等引起的發燒，沒有很特定的發燒型態，但是跟受到感染所引起的發燒不太一樣，一般因癌症或免疫系統引起的發燒並不會伴隨很厲害畏寒，受到感染的患者發燒，通常會相當畏寒甚至發抖。且癌症發燒，通常會伴隨體重減輕，一般的感染較少見到體重改變，至於免疫系統的發燒，常會伴隨皮膚、關節發炎、口腔潰瘍，是較常見的表現。
發燒了怎麼辦？「室內溫濕度調解」很重要
發燒時，身體體溫變高，患者會流汗，此時水分散失比較多，鄭鈞文醫師說明，此時室內溫度盡量維持在25度上下；濕度不宜過高，影響身體散熱，以不超過60%為原則；建議穿著易吸汗或寬鬆衣服，協助散熱。患者應多補充水分、適當休息、不要從事劇烈運動，若體溫超過38度以上，可考慮以冰枕協助降溫，若家中有基本的退燒藥，如普拿疼，可服用以協助降溫，但不宜過量服用，一天已不超過4顆為原則。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53942
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