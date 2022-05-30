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疫情衝擊弱勢家庭！逾五成生活物資不足　家扶急募款

疫情衝擊弱勢家庭！逾五成生活物資不足　家扶急募款
疫情衝擊弱勢家庭！逾五成生活物資不足　家扶急募款

健康醫療網

2022-05-30 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】家扶基金會公布「弱勢家庭照顧能力與需求調查」顯示，近期超過兩成家長因防疫照顧假，影響家中經濟，超過五成家庭生活物資不足，並有近三成防疫物資不足。弱勢家庭更接連發出求助訊號，家扶統計，目前在急難救助及助學缺口尚有兩千萬元，盼社會大眾齊助貧困家庭度過艱困時期，幫助弱勢孩子健康成長、安心求學！

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疫情衝擊弱勢家庭　急需救助、緩解困境

確診數持續飆升，多數學校停課衍生子女照顧需求，許多弱勢家長被迫暫停工作，微薄收入每況銳減，部分更因疫情減班或失業，陷入急難窘境。家扶基金會林秀鳳處長表示，根據調查顯示，扶助家庭有六成以上因疫情收入減少，原本收入僅勉強應付基本生活，若因確診額外衍生就醫、住院等照顧費用，更為雪上加霜。

扶助弱勢家庭　穩定兒少生活

為協助弱勢家庭度過疫情難關，家扶社工除慰問關心，並提供急難救助金及民生用品，陪伴並協助家庭應變各項緊急狀況。家扶基金會統計至今年四月底，已有11,341戶扶助家庭因疫情經濟受創，為確保弱勢學童不愁三餐、得以溫飽，本月先配送三千份物資箱至扶助家庭，年度並累計已發出8,252戶急難救助金，讓經濟重挫的家庭緩解困境，致力將疫情衝擊減至最低，並穩定兒少生活及營養所需。

扶助家庭逾三千確診　「疫起扶幼」捐款渡難關

家扶統計，今年累計至5/20已有逾3,137名扶助家庭成員確診，且數字不斷攀升新高。林秀鳳表示，疫情帶給弱勢家庭衝擊更甚一般家庭，而弱勢兒少停課的生活與學習也令人擔憂，家扶社工持續關心扶助家庭因應狀況，提供各式扶幼服務與協助，目前已有破萬戶弱勢家庭遭遇急難，或兒少學習所需拉警報，盼社會大眾在此最需要的時刻，「疫起扶幼」助貧渡難關，，來幫助弱勢家庭與兒少安家、安學與安心！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53944

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