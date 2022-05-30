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本土增新60,103例　現行「口罩令」等防疫措施維持至6/30

本土增新60,103例　現行「口罩令」等防疫措施維持至6/30
本土增新60,103例　現行「口罩令」等防疫措施維持至6/30

健康醫療網

2022-05-30 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增60,103例COVID-19確定病例，分別為60,042例本土個案及61例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增109例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之60,042例本土病例，為28,755例男性，31,273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案縣市分布

  • 新北市10,668例
  • 高雄市8,333例
  • 臺中市7,540例
  • 桃園市6,493例
  • 臺北市5,565例
  • 臺南市4,278例
  • 彰化縣3,159例
  • 屏東縣2,127例
  • 新竹縣1,894例
  • 苗栗縣1,664例
  • 雲林縣1,246例
  • 新竹市1,126例
  • 基隆市1,026例
  • 宜蘭縣1,003例
  • 花蓮縣938例
  • 南投縣901例
  • 嘉義縣779例
  • 臺東縣600例
  • 嘉義市432例
  • 金門縣132例
  • 澎湖縣120例
  • 連江縣18例
109例死亡個案　73人未打滿3劑疫苗！

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為70例男性、39例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、106例具慢性病史、43例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月5日至5月27日，死亡日期介於5月10日至5月27日。

醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，當中有106有慢性疾病、71人沒打滿3劑疫苗，43人沒打疫苗。光看數字可能會以為打了3劑疫苗佔死亡多數，其原因是目前國內打3劑疫苗覆蓋率達將近7成，沒打疫苗僅有1成2，但每天公布死亡中，未打疫苗都佔4成以上，比例還是很懸殊。

羅一鈞強調，未接種疫苗的染疫死亡率是有接種疫苗的6倍，不能只看絕對數字，要看分母，因為打3劑疫苗的人占多數。

針對死亡個案，羅一鈞補充，今日死亡案例中超過超過80歲的有65位，年齡界於90到40多歲，其中4位40多歲死亡，都是有慢性疾病，如糖尿病、癌症、慢性腎病和神經系統疾病等。

口罩令持續維持至6月30日

陳時中今日宣布，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，現行戴口罩等防疫措施維持至今（2022）年6月30日，相關規定說明如下：

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

陳時中呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53971

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