濃縮血小板血漿治療　助肩旋轉肌腱修復

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臺中榮總復健科傅俊銘醫師表示，肩部疾病非常普遍，高達50%的人在他們的生活中經歷過肩痛。在肩痛的患者中又有50%的患者在診斷後3年症狀仍然持續存在。肩旋轉肌腱病變被認為是最常見的肩痛疾病，重複性做肩部外展及過肩活動的人更是高風險族群。
肩旋轉肌腱病變的症狀是四個肩旋轉肌腱位置有疼痛合併肩關節的壓痛，疼痛多以悶痛為主，並可能有轉移痛延伸至肩胛骨及上臂。尤其是做過頭伸手、伸手到背後、提重物以及睡件時側躺患側時，疼痛可能更加明顯。疼痛一般不是突然發生，而是在不知不覺中逐漸加重並持續一段時間，往往要和五十肩、肩夾擠症候群等做鑑別診斷。
超音波檢查 可看出病灶
傅俊銘醫師指出，診斷用超音波常用於診斷肩旋轉肌腱病，在超音波下可見肌腱質地異質化、肌腱腫脹、肌腱部分撕裂、鈣化、肩峰下滑囊增厚等現象，也是排除全層撕裂的最佳工具。核磁共振攝影也可用於診斷肩袖肌腱病和部分肩袖撕裂，因為等待及檢查時間較久，多為要排除肩關節內病灶或手術前評估使用。
肩旋轉肌腱病變的病理特徵是退行性肌腱病變。病理切片觀察可見肌腱結構完整性逐漸喪失（例如，膠原蛋白解體、蛋白多醣增加、鈣化），並導致肌腱增厚，肌腱的強度下降，因此在外力拉扯時易造成部分撕裂傷，這些病理觀察都能在診斷用超音波下有相對應的影像表現。
濃縮血小板血漿 注射治療更有效
傅俊銘醫師表示，濃縮血小板血漿注射治療是近年非手術治療選項之一。從靜脈抽血後將血液高速離心使血小板與白血球、紅血球分層，僅抽取含有血小板及血漿的上層濃縮液注射至旋轉肌病變病灶中。血小板中含有許多生長因子如血小板生長因子、血管內皮生長因子、類胰島素生長因子等，能促進肌鍵修復。隨機對照試驗及統合分析的研究指出濃縮血小板的注射對於旋轉肌病變可有效改善疼痛和疼痛。
濃縮血小板血漿對於旋轉肌慢性病變的治療效果隨著近幾年越來越多的分析已被逐漸確立，也和臨床上的使用經驗符合。注射效果會因有無合併鈣化或肌腱撕裂傷、注射療程的規劃及有無超音波導引而有所差異，建議可至復健科門診做進一步諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53943
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