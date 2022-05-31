男星揪人「把屍體烤來吃」 《死了》肉塊回歸自然懶處理
日本電影《怪獸死了怎麼辦》，由山田涼介、土屋太鳳、小田切讓、濱田岳等人主演，眾人挑戰比「打倒怪獸」更艱難的任務，就是處理巨大怪獸屍體，怪獸總長（頭至尾巴）約380公尺、高度（倒下腳部高舉的狀態，腳趾至高處到身體）約155公尺，眾人被問到會如何處置？山田涼介表示：「應該要召集日本全國的人，一起烤來吃吧？大家邊吃邊討論『這個部位真好吃』之類的，做成燒肉或許還不錯。」小田切讓抱持不同看法：「人們擅自覺得大怪獸的屍體為人類帶來困擾，但只要放著不管，總有一天會回歸大自然吧，因此不該處理牠。」
《怪獸死了怎麼辦》是山田涼介首次主演的特攝電影，他表示：「我想我的演員生涯今後也會繼續下去，這部電影是其中很重要的一部作品。跨越了許多困難，終於完成了這部作品，在故事最後有著令所有人都會大吃一驚的結局。」並強調希望觀賞過的觀眾不要暴雷。
《怪獸死了怎麼辦》劇情講述讓人類陷入恐慌的大怪獸，某天突然被強烈的光芒包圍而死，看似解除國家危機，但「巨大屍體」該如何處理？特務隊員帶刀新太（山田涼介 飾）被賦予重責大任，沒想到攸關人類存亡、更大的危機正在等著他們。電影6月24日在台上映。