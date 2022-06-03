訂閱制串流三大衝擊！Netflix股價跌七成　退訂潮擋不住

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網飛訂戶 10年首次負成長
網飛每季公布訂戶數，4月中旬的財報顯示，第一季淨利比去年同期減少6%，為16億美元，訂戶數是2.2億人，比3個月前少了20萬人，出現十年來第1次負成長，而且預料第二季還會減少2百萬人。
儘管這是受到停止在俄羅斯提供服務的影響，會員少了70萬人，而且20萬在總訂戶數中的占比並不算高；不過市場人士還是相當震驚，發布財報第2天的4月19日，股價應聲大跌35%。
此外，聲田2018年付費訂戶的年成長率達到35%，2021年底卻只比前1年微增16%。Disney+的電視串服務訂戶第一季增加790萬，為1.4億人，但成長幅度也趨緩。
訂閱制串流服務業者成長停滯的第一個原因，是通貨膨脹。美國3月的消費者物價指數比去年同期上升8.5%，歐洲2月也上升5.9%。萬物皆漲唯獨薪資不漲的情況下，消費者紛紛刪減不必要的支出，娛樂活動於是首當其衝。
第二個原因是競爭愈來愈激烈。串流服務業者除了網飛和Disney+外，另有HBO Max、派拉蒙+、Apple TV +、peacock等，這三年來如雨後春筍般冒出來。《日本經濟新聞》根據國際市調公司Statista的估計指出，2021年全球串流服務市場達到708億美元，比疫情爆發前2019年成長6成；平均美國家庭訂閱了四家業者的串流服務，未來消費者勢必會精挑細選，留下自己真正愛的頻道。
《日經Veritas》分析指出，像專門實況轉播足球等運動賽事的DAZN，訂戶必須時時維持訂戶的資格，但像網飛等播映節目的業者，有些訂戶一次看完想看的影集，然後就退訂。
而且娛樂活動除了看影片之外，還可以玩遊戲，近來訂閱制的競爭也延伸到遊戲市場。索尼集團6月起將更新訂閱制度，整合旗下PS Plus和PS Now兩大付費服務，能玩的遊戲增加到740款；同時還擴大對Epic遊戲公司出資。
向來是索尼勁敵的微軟，Xbox Game Pass只要199元台幣，就能玩1百款以上的遊戲；微軟今年初也宣布要以687億美元的天價，收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）公司。
串流業者也不甘示弱，網飛2021年開始提供無須額外付費的遊戲，近半年內則收購了3家遊戲公司，希望擺脫獲利只靠影集的現況；4月更宣布要製作卡牌桌遊「爆炸貓」的遊戲和動畫，意圖爭取動畫和遊戲的新粉絲。亞馬遜的雲端遊戲服務Luna3月也正式上線，另有輝達的雲端遊戲服務GeFroce Now，讓消費者直呼有選擇障礙。
第三個原因是群眾解封，回歸正常生活。原本消費者訂這些頻道是為了打發時間，現在要回去上班上課或從事戶外運動、演唱會等活動也恢復舉行，在家盯著螢幕的機會減少，於是想解約。美國運輸安全管理局指出，美國登機量已經恢復到疫情發生前的9成左右，觀光景點的人潮逐漸回籠。
為了搶客，業者紛紛推出降價方案。新加入市場的業者採取附加廣告但降低收費的手法，例如派拉蒙+推出無廣告月付10美元，以及有廣告只要5美元的兩種選擇。由於5美元等於只要網飛的3分之1，非常有吸引力，今年第一季訂戶增加了680萬人，達到4千萬左右。
住宿折扣 迪士尼打樂園牌
Disney+確定年底要推出有廣告但價格更低的訂閱計畫；媒體也報導，網飛可能最快今年推出有廣告的方案，以增加收入來源。另外迪士尼公司還讓Disney+的訂戶在預約佛羅里達州迪士尼樂園的住宿設施時，享有折扣優惠，夏季旅遊旺季最多可打75折，整合集團的力量，全力留住消費者。