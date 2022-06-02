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小學「禁止取綽號」防霸凌！家長憂1現象：會交不到好友

▲有日本家長分享，小孩子的學校禁止叫綽號，就連「君」、「醬」都不行，讓許多人擔憂，會不會失去好朋友？（示意圖／Pixabay）
▲有日本家長分享，小孩子的學校禁止叫綽號，就連「君」、「醬」都不行，讓許多人擔憂，會不會失去好朋友？（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 23:09:21

在學校發生的霸凌事件，一直以來都是社會關注的焦點之一。對此，日本不少小學卻規定學生不准用綽號來稱呼同學，就連「ＸＸ君」、「ＸＸ醬」這種性別叫法都不行，一律只能用「ＸＸ桑」，引起家長們討論。

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《宅宅新聞》報導，先是一名推特網友＠K_Mamie發文表示，小學3年級的孩子跑來問「什麼是綽號？」讓她嚇到直言，原來現在無論男女，小朋友都必須用「桑」來稱呼對方。

該則貼文立刻造成網友迴響，有的人則質疑，會不會影響交友？甚至讓校園生活變得無趣之類的。結果該話題還成為日本電視晨間節目的主題，節目組更親自訪問到原PO，她才指出，其實小孩子從低年級開始，如果不用「桑」稱呼同學，就會被老師糾正。

▲日小學「禁取綽號」防霸凌！家長憂1現象：孩子會沒好友。（示意圖／Pixabay）
▲原PO的貼文，也引來許多網友質疑，少了親密的稱呼或綽號，感情會不會受到影響，甚至交不到好朋友等等。（示意圖／Pixabay）
有教育學專家解釋，因近年來社會對於霸凌現象越來越重視，規定的背後目的是為了「防止霸凌」以及「淡化性別意識」，但他認為，即便是被朋友取了親密的綽號，只要當事人不舒服，就應該重視這問題。

至於「君」、「醬」稱呼也很容易牽扯到性別問題，才會請學生們統一叫「桑」就好。此外，節目更秀出某間小學的幾年前的通知單，並呼籲學生們不論性別，一律叫「桑」就好。

不僅家長反應兩極，就連小學生都有不同看法，有人認為「叫『醬』或『君』會比較有朋友親密的感覺」、「被取了自己不喜歡的綽號也不太好吧」；有大人認為，「與其禁止取綽號，不如讓學生學習如何勇敢說不」、「反正出社會都會被叫桑，那何必逼小學生太快叫桑呢？」、「不叫綽號就能減少霸凌，是有點怪怪的」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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