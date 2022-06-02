小學「禁止取綽號」防霸凌！家長憂1現象：會交不到好友

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該則貼文立刻造成網友迴響，有的人則質疑，會不會影響交友？甚至讓校園生活變得無趣之類的。結果該話題還成為日本電視晨間節目的主題，節目組更親自訪問到原PO，她才指出，其實小孩子從低年級開始，如果不用「桑」稱呼同學，就會被老師糾正。
有教育學專家解釋，因近年來社會對於霸凌現象越來越重視，規定的背後目的是為了「防止霸凌」以及「淡化性別意識」，但他認為，即便是被朋友取了親密的綽號，只要當事人不舒服，就應該重視這問題。
至於「君」、「醬」稱呼也很容易牽扯到性別問題，才會請學生們統一叫「桑」就好。此外，節目更秀出某間小學的幾年前的通知單，並呼籲學生們不論性別，一律叫「桑」就好。
不僅家長反應兩極，就連小學生都有不同看法，有人認為「叫『醬』或『君』會比較有朋友親密的感覺」、「被取了自己不喜歡的綽號也不太好吧」；有大人認為，「與其禁止取綽號，不如讓學生學習如何勇敢說不」、「反正出社會都會被叫桑，那何必逼小學生太快叫桑呢？」、「不叫綽號就能減少霸凌，是有點怪怪的」。（編輯：詹鎰睿）
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