又傳警界醜聞！北市警偵查隊長性騷女同事　下場曝光

台北市警局中正一分局偵查隊長陳彥錦，在上（5）月值日期間，涉嫌在酒後性騷擾女同事，被害人檢舉後，經督察室調查屬實，認定陳員違紀情節嚴重，從嚴究辦，依違反性騷擾防治法移送台北地檢署，也報請市警局予以停職及調整為非主管職務。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解，該名陳姓警員平時表現優良，但卻在上月的慶功宴上，酒後言行失檢，對女同事性騷擾，事後對方不堪受辱，向分局督察檢舉，並到醫院驗傷。分局獲報展開調查，認定陳員違紀情節嚴重，依法從嚴究辦，並依性騷擾防治法移送台北地檢署，也報請市警局予以停職及調整為非主管職務。（編輯：林莞茜）※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。※ 拒絕暴力請撥打：113、110職業賭場藏身透天厝！開設不到10天 台南警逮31人送辦南港無名牛排傳火警！老闆奮不顧身「肉身撲火」燒傷住院通緝犯攜毒飛車衝撞逃逸！屏警開2槍擊車 成功逮捕送辦酒後夫妻爆口角！新莊警保護管束 夫失控吼：我沒做什麼