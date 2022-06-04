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又傳警界醜聞！北市警偵查隊長性騷女同事　下場曝光

▲ 北市警界傳出性侵案（圖/翻攝畫面）
▲ 北市警界傳出性侵案（圖/翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-06-04 20:55:01

台北市警局中正一分局偵查隊長陳彥錦，在上（5）月值日期間，涉嫌在酒後性騷擾女同事，被害人檢舉後，經督察室調查屬實，認定陳員違紀情節嚴重，從嚴究辦，依違反性騷擾防治法移送台北地檢署，也報請市警局予以停職及調整為非主管職務。

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據了解，該名陳姓警員平時表現優良，但卻在上月的慶功宴上，酒後言行失檢，對女同事性騷擾，事後對方不堪受辱，向分局督察檢舉，並到醫院驗傷。

分局獲報展開調查，認定陳員違紀情節嚴重，依法從嚴究辦，並依性騷擾防治法移送台北地檢署，也報請市警局予以停職及調整為非主管職務。（編輯：林莞茜）

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