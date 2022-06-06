兒童接種新冠疫苗會有什麼副作用？　頭痛、疲勞、接種部位疼痛最常見

我是廣告 請繼續往下閱讀
常見不良反應
根據《美國疾病管制暨預防中心》（CDC）文件指出，兒童在接種新冠疫苗後可能會出現一些副作用，普遍會在幾天內消退，也有部分兒童沒有出現任何副作用。
調查數據顯示，5至11歲幼童在接種輝瑞（Pfizer）疫苗後，一般會出現輕微且短暫症狀，其中包括頭痛、疲勞以及接種部位疼痛等，常見於施打第2劑疫苗之後，而接種追加劑之後情況也類似，多為輕度至中度副作用，嚴重不良反應則非常少見。
根據台灣衛生福利部疾病管制署的報導，6至11歲兒童接種莫德纳（Moderna）疫苗後，常見的不良反應多為接種部位疼痛、疲勞以及頭痛，部分兒童接種後會出現發燒症狀。
出現副作用時怎麼辦？
接種後孩童通常可進行日常活動，若出現頭痛或感到疲勞，則需多加休息，不久後症狀就會消退；若注射部位感到疼痛，可用濕布敷蓋注射部位以緩解不適；必要時家長可向醫生諮詢有關兒童止痛藥的建議，不過CDC特別強調，並不建議18歲以下的人使用阿司匹靈，以免引起雷氏綜合症導致大腦和肝臟腫脹。
處在疫情的高峰期，兒童施打疫苗的好處遠大於可能出現的副作用，如若家長還是存有疑慮，不妨帶小孩尋求醫師的建議，有助於做出對孩子最有利的決定。
原文出自：《Centers for Disease Control and Prevention》
延伸閱讀
50歲成功當媽！海芙刀解決子宮肌腺症！名醫：治療傷害愈小愈好
姿勢不良造成「骨盆歪斜」痠痛 「側躺伸展操」跟著做