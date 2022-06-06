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兒童接種新冠疫苗會有什麼副作用？　頭痛、疲勞、接種部位疼痛最常見

兒童接種新冠疫苗會有什麼副作用？　頭痛、疲勞、接種部位疼痛最常見
兒童接種新冠疫苗會有什麼副作用？　頭痛、疲勞、接種部位疼痛最常見

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-06 12:30:44

兒童新冠疫苗陸續抵台，近日國內開放兒童施打新冠疫苗，但仍有不少家長存有疑慮，究竟該不該讓小孩打疫苗？兒童接種新冠疫苗會有什麼副作用等？

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兒童接種新冠疫苗是兒童預防重症和死亡的重要措施，雖然政府並沒有強制家長給小孩接種，但至今已有許多研究結果證明，兒童接種新冠疫苗利大於弊，除了能預防感染新冠病毒，接種後家長也可以安心讓小孩進行日常戶外活動、到學校上課。此外，注射疫苗後會若還是不慎染疫，發生重症和併發症的風險也會大大降低。

常見不良反應

根據《美國疾病管制暨預防中心》（CDC）文件指出，兒童在接種新冠疫苗後可能會出現一些副作用，普遍會在幾天內消退，也有部分兒童沒有出現任何副作用。

調查數據顯示，5至11歲幼童在接種輝瑞（Pfizer）疫苗後，一般會出現輕微且短暫症狀，其中包括頭痛、疲勞以及接種部位疼痛等，常見於施打第2劑疫苗之後，而接種追加劑之後情況也類似，多為輕度至中度副作用，嚴重不良反應則非常少見。

根據台灣衛生福利部疾病管制署的報導，6至11歲兒童接種莫德纳（Moderna）疫苗後，常見的不良反應多為接種部位疼痛、疲勞以及頭痛，部分兒童接種後會出現發燒症狀。

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出現副作用時怎麼辦？

接種後孩童通常可進行日常活動，若出現頭痛或感到疲勞，則需多加休息，不久後症狀就會消退；若注射部位感到疼痛，可用濕布敷蓋注射部位以緩解不適；必要時家長可向醫生諮詢有關兒童止痛藥的建議，不過CDC特別強調，並不建議18歲以下的人使用阿司匹靈，以免引起雷氏綜合症導致大腦和肝臟腫脹。

處在疫情的高峰期，兒童施打疫苗的好處遠大於可能出現的副作用，如若家長還是存有疑慮，不妨帶小孩尋求醫師的建議，有助於做出對孩子最有利的決定。

 

 

原文出自：《Centers for Disease Control and Prevention》

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