TQF響應世界食安日　購買驗證食品即可抽200元禮券

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TQF協會是於2015年由食品GMP升級轉型而來，以「食安守門員」為民眾把關，致力於推動食品安全。TQF透過嚴謹的驗證制度讓消費者感受「TQF驗證‧食在可靠」。目前TQF協會約有251個通過驗證的生產線以及4,000多項驗證產品，其中飲料類產品就多達2,084項。根據今年5月進行的問卷調查發現，八成五的民眾會從外包裝尋找驗證標章；認識TQF標章後，有近8成的民眾會優先購買有TQF驗證標章的產品。
「TQF響應世界食安日」臉書貼文抽獎活動從6月7日開始至6月13日，為期一週，並預計於6月16日抽出200名中獎名單，獎品為200元電子禮券，TQF協會致力於推動優良食品驗證方案，確保食品的
生產過程符合衛生安全標準。TQF驗證方案是以科學為依據，確保食品安全及品質管理為目的，並包含生產過程中的流程與溯源管理、環境與設備的衛生管理、原料與產品的檢驗，及建立危害分析重點管制的食品安全管理系統，為符合國際上食品安全及品質管理的驗證方案。
TQF驗證的食品工廠每年需由第三方公正單位進行2次的無預警現場稽核及產品抽樣檢驗，以確保食品工廠符合食品安全與品質管理規範。取得TQF驗證標章的產品，會公布在TQF協會官網提供消費者查詢。