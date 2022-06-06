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TQF響應世界食安日　購買驗證食品即可抽200元禮券

▲台灣優良食品發展協會（TQF協會）為響應6月7日聯合國的「世界食品安全日」，特別在臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要將自己與TQF驗證產品驗證標章合影照片上傳，就有機會得到200元電子禮卷。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣優良食品發展協會（TQF協會）為響應6月7日聯合國的「世界食品安全日」，特別在臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要將自己與TQF驗證產品驗證標章合影照片上傳，就有機會得到200元電子禮卷。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-06 21:17:39

台灣優良食品發展協會（TQF協會）為響應6月7日聯合國的「世界食品安全日」，特別在臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要將自己與TQF驗證產品驗證標章合影照片上傳，就有機會得到200元電子禮卷，邀請全民一起尋找TQF驗證標章，踴躍選購TQF驗證食品，一起為食安把關。

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今年的世界食品安全日以「Safer food better health」為主軸，根據今年（2022）針對關於食品安全的田野調查顯示，民眾在考量是否購買食品最重視的因素前五名分別是保存方式及保存期限(59%)、包裝標示清楚及完整(50%)、有促銷和特價(39.9%)、有食品驗證標章(39.8%)及口味好吃(36.6%)。

TQF協會是於2015年由食品GMP升級轉型而來，以「食安守門員」為民眾把關，致力於推動食品安全。TQF透過嚴謹的驗證制度讓消費者感受「TQF驗證‧食在可靠」。目前TQF協會約有251個通過驗證的生產線以及4,000多項驗證產品，其中飲料類產品就多達2,084項。根據今年5月進行的問卷調查發現，八成五的民眾會從外包裝尋找驗證標章；認識TQF標章後，有近8成的民眾會優先購買有TQF驗證標章的產品。

「TQF響應世界食安日」臉書貼文抽獎活動從6月7日開始至6月13日，為期一週，並預計於6月16日抽出200名中獎名單，獎品為200元電子禮券，TQF協會致力於推動優良食品驗證方案，確保食品的
生產過程符合衛生安全標準。TQF驗證方案是以科學為依據，確保食品安全及品質管理為目的，並包含生產過程中的流程與溯源管理、環境與設備的衛生管理、原料與產品的檢驗，及建立危害分析重點管制的食品安全管理系統，為符合國際上食品安全及品質管理的驗證方案。

TQF驗證的食品工廠每年需由第三方公正單位進行2次的無預警現場稽核及產品抽樣檢驗，以確保食品工廠符合食品安全與品質管理規範。取得TQF驗證標章的產品，會公布在TQF協會官網提供消費者查詢。

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