NOW早報／真人娜美傳過世！撐開寶可夢衣爆紅　死因曝光

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Alice有著可愛臉蛋，火辣身材，常於IG展現Cosplay裝扮出名，粉絲數量坐擁157.9萬，但她已經3個月未發文，更新停在3月3日，今泰國媒體報導，Alice已經過世，許多網友紛紛湧入留言區哀悼。
根據《khaosod》報導，Alice因未更新IG，友人詢問她父母得知，Alice 2個月前疑似因吃飯噎到，支氣管被食物卡住窒息，輸氧治療兩個月後今去世。Alice的姊姊透露她遺體目前放在寺廟，等待親友見完最後一面。
今日天氣／鋒面影響全台降雨機率大！西半部嚴防大雨
中央氣象局今（7）日表示，今天受鋒面影響，各地都是容易下雨的天氣，其中西半部雨勢明顯，降雨時間長，有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水，至於東半部也有短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，北台灣位於鋒面後東北風環境加上降雨明顯，天氣相較今天將轉涼不少，白天高溫24、25度，夜晚低溫約20、21度，其他地方氣溫也會稍降，高溫約27到31度，低溫則在24、25度。
「無敵星星」會失效！莊人祥曝國內二度確診人數
指揮中心指出，（6）日新增本土52992例，創下近期新低確診數；日前指揮中心曾表示，確診康復的3個月期間，等於是擁有「無敵星星」，不過發言人莊人祥證實，根據系統紀錄，2020年至今，有「二次確診」的個案數高達1212人。
醫療應變組副組長羅一鈞先前在記者會上曾經說明，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，不過絕非是鼓勵民眾涉險染疫，由其慢性病患要特別小心。昨天指揮中心疫情記者會，媒體問及現階段二次染疫人數為何？症狀有何差異？對此，莊人祥表示，從2020開始系統有兩次確診紀錄者共1212人。
莊人祥指出，雖然有文獻說感染第二次比較輕微，但目前還沒有定論，可以確認的是第一次感染最常見的是咳嗽，二次感染常見症狀是發燒，嚴重程度要等後續研究評估。
趙小僑懷孕變火球！吃冰淇淋被苦勸 沉默2天揭真相
夏天來臨，吃冰淇淋消暑是一大樂事，不過對於孕婦而言，吃冰是否影響胎兒引發熱議，42歲女星趙小僑近日貼出老公劉亮佐手拿一堆冰淇淋的照片，立刻引來網友勸誡，在留言區各持不同言論，她趕緊出面說話了。
趙小僑歷經人工受孕艱辛，終於懷了女寶寶「典典」，懷胎8月即將臨盆，她拍影片時曾說因為懷孕經常睡不好，體溫高升「像個火球一樣」，沒有運動也會瘋狂出汗，需要時常擦澡，加上孕肚壓迫膀胱，常會半夜醒來，晚上會抱涼布孕婦枕助眠。最近時節轉入炎熱夏天，她分享和老公買了8盒冰淇淋回家消暑的日常生活，笑說老公是「冰淇淋富翁」。
沒想到立刻引來正義人士指教，建議她懷孕不宜吃冰，會對寶寶有不良影響，容易導致氣管問題，另一派則認為懷孕時真的熱到不舒服，孕婦想吃冰開心就好，正反兩派吵成一片，趙小僑沉默兩天終於發聲表示：「冰淇淋基本上都是進斗哥的肚子裡，我只會嘗個一兩口消消暑，請大家不用擔心，也謝謝大家的關心和提醒喔！」希望平息爭議。
夏天香蕉易變壞？達人教小撇步可放1個月 網：長知識了
每年5到8月更是香蕉盛產的季節，它不僅價格便宜容易購買，營養價值也高，更是許多愛好健身運動的民眾必備的水果之一。不過在這炎熱的氣候香蕉容易太熟過爛，因此如何保存常常令很多民眾傷透腦筋。日本就有一名網友蔬果達人分享如何長期保存香蕉的秘訣，網友看了都紛紛驚呼：「長知識了！」
根據日本媒體報導，推特帳號@tetsublogorg的Tetsu先生，是一名在超市蔬果部擔任超過10年以上的負責人，他經常在網路上分享各種實用的蔬果小知識，吸引將近14萬名網友追蹤他的帳號。日前他分享了一篇「讓香蕉保存一個月的方法」，首先先確認購買的香蕉外觀沒有任何傷痕，將其一根一根拆解下來之後，以保鮮膜分別確實包好，接著放進冰箱的蔬果冷藏區，就可以在夏天長時間地保存香蕉。
Tetsu先生也表示，因為夏季氣溫高，香蕉容易過度熟成並快速腐壞，但是只要用這樣的方式，就可以輕鬆又簡單地延長它的保存期限，雖然香蕉皮會因為不耐寒而容易變黑，但是內部的果肉卻不會受到影響，同時也不用擔心每次買了一串香蕉就必須要馬上吃光的窘境！
網友看了之後都紛紛留言：「吃不完也有方法解決了」、「一直以為香蕉不能放冰箱，真的長知識了」、「真方便，這樣就不用強行馬上吃光它」、「昨天，我就這樣吃了一個放了一個月的香蕉。皮膚又黑又嚇人，但是裡面的東西真的還可以。現在夏天可以吃香蕉了」、「對喜歡香蕉的人是個福音」。
男喊「台大不是給鄉下人讀的」！淚揭3大打擊：心態爆炸
大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，其中不少成績優良的好學生，更希望能錄取考上台灣大學等名校，為自己的未來鋪好路。不過，就有一名台大生近日崩潰表示「台大根本不是給鄉下人讀的」，甚至點出3大問題讓他備受打擊，而引起討論。
有網友於Dcard上表示，自己是來自某個非六都的社區高中，基本上會就讀的人都是因離家近。而他靠著學測如願考取台大，但一進到台大後，首先讓他最受打擊的便是英文能力，「旁邊很多同學都是學測15（級分），我13我就爛，多益裸考900以上，然後有時候連教授給的ppt都要比同學花很多時間讀。」
他也先澄清，自身十分感謝爸媽，「我覺得我爸媽至少很負責養家，我也很感謝他們，但偶爾覺得，如果是怎樣怎樣的話，或許可以再順利一點。」更坦言自家沒有特別重視語言教育，基本上就是跟著學校老師學習，「一直到高二發現英文好像有點爛，才硬著頭皮去補習，如果能從小就有雙語環境有多好。」
再來則是視野部分，他認為家裡並沒有長遠眼光，求學過程基本上靠著老師提醒，才知道哪些學校有什麼計畫、競賽或活動，更多時候是等機會過了才知曉。
最後則是留學問題，原PO坦言到台大後，發現許多同學都有出國留學的計畫，「大家不是家裡有能力，就是學科或英文強到不行；反觀自己，已經省到一個月生活費6000，還是自己賺，真的不夠（如買參考書）才跟家裡拿錢，成績也是普普，要拿獎學金根本是天方夜譚」。而面對其他同學詢問他讀碩士的計畫，他只能苦笑回應「留在台大就好」，但內心其實也想出國。
原PO感嘆「在台大裡，背景多的是台灣前30%收入的家庭，許多醫生、律師、教授、政商名流等的小孩，每次交流都覺得自己怎麼這麼廢，成績再怎麼讀也就這樣了，連其他技能也都比不上，心態真的有點爆炸，不知道這邊有沒有跟我一樣經歷的同學呢」。
貼文一出，馬上引來許多人留言安慰，「認真說，你已經是翻轉的第一代了，人家是好幾代的累積，你讓你小孩不要重複你的痛苦就好。」、「基因跟家境等先天因素影響還是很大，每次看系上的人輕輕鬆鬆就能把事情做好，就覺得自己只是在做無用功，心態很難不崩」、「家裡背景什麼的都是其次，重點是要會做人」、「只能跟原po說知足加上努力會改變人生」。（編輯：張嘉哲）