網紅「離奇陳屍」蔣承縉豪宅中！檢警相驗疑有勒痕、瘀青
曾經捧紅蔡依林、蕭亞軒等大牌藝人的王牌經紀人蔣承縉，上月13日晚上，他邀請吳姓男網紅到家中小酌，不料隔天上午，卻發現吳男已離奇死亡，陳屍在臥室床上，檢警事後相驗後發現，吳男身上疑似有大面積瘀青，頸部也有勒痕，目前已解剖採集相關跡證，全案仍有待屍檢報告出爐後釐清。
據了解，上月13日晚上10時許，蔣承縉邀請吳男去他位於北市瑞安街的豪宅內飲酒，吳男喝醉後，蔣承縉便攙扶他到床上休息，豈料隔天上午11時許，蔣男見吳男仍未起床，前去查看才發現，吳男已全身冰冷，陳屍在床上，警消到場認定吳男已明顯死亡，遂轉交警方接手處理。
警方在現場有尋獲空酒瓶，但未發現違禁品與打鬥痕跡，初步排除他殺，吳母接獲通知到場，則哀痛表示「兒子身體健康，平常有健身運動習慣，怎麼會突然猝死暴斃？」，對於兒子突然逝世十分難以接受。
事後檢警相驗發現，吳男身體有大面積瘀青、頸部亦有疑似勒痕的傷口，且痕跡與屍體倒臥狀態並不相符，因此後續已採集死者尿液、血液及相關內臟組織，以判斷吳男是否有服藥，同時調閱蔣男豪宅監視器、雙方手機，釐清死因。
對此，蔣承縉前天透過律師發出聲明指出，對於好友突然逝世感到悲痛，未來會配合檢警調查，一切交由司法機關處理。（編輯：陳苾暐）