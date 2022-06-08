染疫=無敵星星？主動染疫好？醫：就算無敵踩空也會死。

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染疫後獲得超強戰甲？
醫：並非無敵或免疫。
如果不幸被感染，幸運的康復，那麼在這不幸中的大幸。
感染後可以開心：
1、如果有感染了也恢復了，恭喜大概擁有了比打疫苗更高的疾病防護力，再感染比率僅0-2%。
2、雖然不是無敵星星，但也是超級戰甲了，防禦力比打疫苗持久很多，甚至到22個月。
3、如果身上還有帶著2劑以上的疫苗，那幾乎接近無敵星星了。
4、就算真的很衰還是再中獎了，中重症的比率又更低了。
感染後需要小心：
1、目前的研究多半是之前流行的alpha或其他變種，關於Omicron的研究不多，部分研究顯示再感染率會比較高，甚至有10-30倍的可能性。單純靠著Omicron刺激產生的抗體並不足以對抗後續的感染，仍需要打疫苗。
2、還是有再次感染並且死亡的個案，風險降低但並不為0。
接近無敵星星？疫苗白打了？
常見ＱＡ醫師說明！
染疫後沒打疫苗，防護效果勝過疫苗？
著名的新英格蘭雜誌NEJM在2022年三月底發表了一篇有關於疫苗以及感染後的保護力的分析。綜合研究來看，感染一年內，如果之後完全不打疫苗，基本上這一年的防護效果有0.86，雖然不到無敵星星，但是還是整個勝過疫苗。但是，在獲得保護力之前，沒打疫苗的情況，染疫重症、死亡的風險較高。
打兩劑疫苗又染疫，防護效果會更強？
那如果有打1-2劑的疫苗，會不會達到更猛的防護效果？在一年內的答案是不會，不管是打一劑還是兩劑，在追蹤的10個月內，防護效果大概就是在0.84-0.92，沒有顯著差異。
打兩劑後染疫不強，疫苗白打了？
這時候那些打兩劑的也不要覺得自己白白討皮痛，很多事情要看長久。一但感染的時間超過一年，如果完全沒有打疫苗，那麼對於疾病的防護效果會掉到0.69，而那些不管打一劑或是兩劑的，對疾病的防護效果竟然更高高到0.93-0.97之間，幾乎快變成無敵星星了啊！
染疫後防護效果可維持多久？
關於持續的時間，有部分統合分析也顯示保護的效果持續時間至少7個月，有的研究到13個月仍然不變。還有研究4553個感染的個案的在感染後抗體濃度的變化，發現感染後的100天抗體濃度會快速上升，持續到500天以上。有篇針對義大利的研究，發現對於再次感染的防禦效果甚至可以達到22個月，但2022年開始的Omicron似乎讓再感染率大幅提升的趨勢。
再次被感染了，中重症機率也不高？
幾篇研究可以發現之前的感染可以降低近9成「有症狀感染」風險，但對於無症狀的感染的風險降低，只降低5-8成。另外也有研究發現，就算再次感染仍是可能發生的，但變成中重症狀的人數相對更少。
感染前後仍須小心謹慎，
但現在被感染未必是壞事。
對於染疫，我個人的想法也隨著不同的證據與研究有了不同的想法。如果我無法逃離，終究要被感染，我並不排斥是「現在」。
在遊戲中，無敵星星可以幫我們快速衝刺達到終點，把那些碰到的敵人擊退，但只要踩空，就算有無敵星星依然會死亡。感染後的無敵星星可以讓我們大幅減少再感染與重症率，但仍然是有再感染、重症與死亡的可能性。
這個接軌的過程，這些必然的機率一定會發生。即使在科學當中死亡率、重症率、再感染率都是個數字而已，然而每個死亡與中重症和併發症都是撕心裂肺的天人永隔與家庭破碎。所以無論我們多麼不希望，這些都可能發生在你我身上，能做的就是把疫苗打好、把防護做好、把免疫力養好。
溫馨提醒：
本文相關研究、數據內容歡迎至劉承信醫師原文參考。目前就算2022五月發表的研究，對於今年才開始的Omicron變種都沒有太多數據。趨勢看起來會比過去的變種容易再感染，感染後的抗體對於非Omicron的變種可能沒有防禦效果。
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