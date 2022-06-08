快篩陽、確診，隔離留意３情況！重症醫：作好準備才好輕鬆面對。

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Omicron要強不強、要弱不弱，
防疫不必太強，也不能太弱。
黃軒醫師表示，正如民眾所知，Omicron已大多為輕症，但病毒傳染力、承載率都比往的原始株、變異株來得高，除了成人、年長者以外，孩童也可能染疫，症狀以喉嚨痛、喉嚨癢、疲倦、頭痛等輕症居多，但是依舊還是會有中重症的可能性。因此面對Omicron雖然不必像先前的病毒那樣緊張，但也還是不能放鬆。
許多人認為病毒已趨近流感，根本不必太在意，近日坊間甚至出現「主動染疫」的觀點，對此黃軒醫師表示這想法大錯特錯，Omicron雖大多輕症，但一樣有重症、死亡可能，和流感相比還是比流感來得強，面對威脅性夾在先前的病毒以及流感之間的Omicron，防疫心態更要注意取得平衡。此時不可大意，更萬不可為了避免重症死亡，而冒著重症死亡的風險。
快篩陽、確診，隔離期間免緊張
留意３情況，有異再盡速就醫！
黃軒醫師表示，為防染疫後原本沒事、過了一晚病情急轉直下，快篩陽、確診、隔離等族群，在與時俱進的遵照CDC及地方政府指示下應對後，接下來就是調整心態、適度的面對，注意體溫、症狀、血氧。
症狀、體溫、血氧三者都可視為染疫後身體狀況的觀察依據，是三高、癌症、年長者、慢性病等免疫不佳者、高風險族群都需要特別留意的，而一般人也是要小心，以避免自己成了極少數的特例，又或者只是誤以為自己身體好。
症狀觀察，確診者若出現了呼吸急促、胸悶胸痛，或是嘴巴、臉色、指甲出現變紫等顏色改變，就應立即以防疫交通工具就醫，這３種症狀可能代表著正往中重症發展。體溫方面，若是一般在38度以下可繼續觀察，38度持續不退或燒到40度就應盡早就醫，觀察期間也留意上述症狀。
至於血氧機，就是在觀察症狀以外，有數據的為觀察血氧濃度，不過考量一台價格不低，Omicron也較少引起隱形缺氧，是否備用民眾可多加評估，通常會建議自身或身旁有高風險族群時備著，並應以藥局等正常管道購買醫療用血氧機。一般血氧濃度95%以上算正常，但到了90-94%就代表偏低，可能隱形缺氧正在發生，應盡速就醫，若是到了90%以下更是危險，不能再拖。而有鑑於隱形缺氧若真的發生，進程速度相當快，建議可約４小時測量一次，或身體覺得有異樣時測量。但不必無時無刻都在測量，這樣心理壓力會相當大。
防疫期間身心健康都要兼顧，
醫：作好準備才好輕鬆面對。
黃軒醫師再三強調，防疫不是最嚴或放鬆，最重要的是看當前情況，有邏輯且合理的不斷彈性調整，面對要強不強、要弱不弱的Omicron，防疫強度不必太強、也不能太弱，需和生活取得平衡，畢竟心理健康也和身體健康一樣重要，太嚴格的防疫容易引起衝突、增加壓力、引起恐慌、出現新冠壓力症候群、不利生活，太放鬆的則不易防疫及生存，建議配合CDC指示，並做好該有的準備，做好能做的事情，取得平衡才能兩者兼顧。
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