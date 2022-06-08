崑山科大表揚獲獎畢製作品 葛萊美得主于薇現身打氣

崑山科技大學創意媒體學院本屆畢業製作橫掃國內外眾多競賽獎項，表揚大會上展出學生在高雄青春設計節、青春影展、金點新秀設計獎及放視大賞獲獎的精彩作品，同時表揚獲獎同學，以及傑出校友成就獎，包括甫獲得我國第一座美國葛萊美獎的校友于薇、國際品牌星球工坊創辦人林婉菁，以及多次擔任金曲、金點設計獎視覺統籌的楊士慶等，表彰崑大創意媒體學院人才在各領域的拔尖表現。
崑大行政副校長鐘俊顏表示，該次辦理表揚大會，呈現本屆畢業生具創意且優異的作品，期望讓視覺傳達設計系、視訊傳播設計系、空間設計系、公共關係暨廣告系與資訊傳播系，共同展現極限創意。而活動中讓人最驚喜的嘉賓，是今年4月與「董事長樂團」合作的《八歌浪Pakelang》專輯，榮獲第64葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」的視傳系校友于薇、星球工坊爆米花創辦人林婉菁、設計師楊士慶等，他們蒞臨現場接受母校授獎，也為學弟妹打氣，大方交流創意。
崑大創媒學院院長陳薇薇提到，今年畢展作品多元且極具創意，動畫作品《Daddy》榮獲全球短片影展Global Shorts年度最佳動畫短片，故事以「在孩子的眼中沒有敵人，只有一起回家的朋友」為核心概念，帶領觀者從兒童視角出發，來思考以生命為出發點的和解。《雙人故事》勇奪2022放視大賞行動應用類數位影音組最大獎「金獎」，故事描述為了保護心儀的女孩，與獲取學校展覽的門票，兩人展開了一場橫跨城市與太空之間的冒險，卻被最純粹的愛與性狠狠折磨。
此外，公廣系執行大學社會責任，學生組成「果穗」團隊深入地方，透過樂齡農業體驗及青銀共農料理方式，讓台84線上農民和青年學生走入大內社區，也引領大內長輩走出社區彼此合作，榮獲國泰卓越獎助計畫教育與社區類十萬元獎金。空設系作品「SPACE DESIGN—關於離開」獲得青春設計節建築與空間設計類優選，該作品是建構人類移民火星的前進基地，作品說明著「離開」，同時具有告別過去與想望未來的雙重意義，而太空也不僅於是地球生活的複製，也是面對虛空的反思。資傳系則以「多功能VR怪手闖關遊戲」展現互動科技，透過VR設備以及擬真怪手機台來提升操作體驗，讓操作更具真實感，對於人才培訓與反應訓練闖關遊戲。