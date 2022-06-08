崑山科大表揚獲獎畢製作品 葛萊美得主于薇現身打氣

崑山科技大學創意媒體學院本屆畢業製作橫掃國內外眾多競賽獎項，表揚大會上展出學生在高雄青春設計節、青春影展、金點新秀設計獎及放視大賞獲獎的精彩作品，同時表揚獲獎同學，以及傑出校友成就獎，包括甫獲得我國第一座美國葛萊美獎的校友于薇、國際品牌星球工坊創辦人林婉菁，以及多次擔任金曲、金點設計獎視覺統籌的楊士慶等，表彰崑大創意媒體學院人才在各領域的拔尖表現。

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▲甫獲得我國第一座美國葛萊美獎的校友于薇(右)獲頒傑出校友成就獎，副校長鐘俊顏 (左)頒獎（圖／崑山科大提供）

崑大行政副校長鐘俊顏表示，該次辦理表揚大會，呈現本屆畢業生具創意且優異的作品，期望讓視覺傳達設計系、視訊傳播設計系、空間設計系、公共關係暨廣告系與資訊傳播系，共同展現極限創意。而活動中讓人最驚喜的嘉賓，是今年 4 月與「董事長樂團」合作的《八歌浪 Pakelang 》專輯，榮獲第 64 葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」的視傳系校友于薇、星球工坊爆米花創辦人林婉菁、設計師楊士慶等，他們蒞臨現場接受母校授獎，也為學弟妹打氣，大方交流創意。

崑大創媒學院院長陳薇薇提到，今年畢展作品多元且極具創意，動畫作品《 Daddy 》榮獲全球短片影展 Global Shorts 年度最佳動畫短片，故事以「在孩子的眼中沒有敵人，只有一起回家的朋友」為核心概念，帶領觀者從兒童視角出發，來思考以生命為出發點的和解。《雙人故事》勇奪 2022 放視大賞行動應用類數位影音組最大獎「金獎」，故事描述為了保護心儀的女孩，與獲取學校展覽的門票，兩人展開了一場橫跨城市與太空之間的冒險，卻被最純粹的愛與性狠狠折磨。

▲空設系作品獲得國內競賽多種獎項（圖／崑山科大提供）