特企／「御品鵝油」不畏疫情　銷售逆勢成長！

一直以來，因國內外鵝隻品種不同、飼養方式不同，迄今無法進口；為有效解決、防範曾經禽流感疫情再度造成無可避免市場產銷失衡的問題，卜立股份有限公司董事長馬欣湉積極配合農委會政策，著手改善鵝隻飼養環境，除打造現代化之環控鵝舍之外，鵝場內的通風、水源供應、污物處理等設備及技術同時大幅提升，更增建繫留場，為提高規模養鵝的經濟效益、兼顧生態及永續發展盡一份心力。
身為國內鵝油食品大廠的董事長馬欣湉認為：台灣有好環境，無庸置疑能養出不輸歐美國家品質最優的鵝；並且堅持只取每隻鵝的腹部來製油，只因她知道整隻鵝只有腹部的油脂是最純淨的。
近年隨著食安問題相繼浮出、新冠肺炎疫情的爆發；國民們對於健康意識的認知與價值觀亦相對抬頭，尤其反應在飲食行為的注重。像是每日烹煮時所需的食用油，便時刻被專家學者拿來比評，而研究發現鵝油富含不飽和脂酸，是動物油裡對人體最不會造成負擔的油品。
鵝油除了兼具獨特的風味、低熔點和易於接受的特性之外，其中俗稱「好的膽固醇」更能降低身體管路脆化及堵塞風險，不僅深受消費者喜愛歡迎之外，更逐漸取代了傳統豬油及沙拉油的市佔率。也因此目前台灣最大的食品廠-卜立旗下生產的所有鵝油相關產品，能在疫情之下獲得亮眼的銷售成績，成為家家戶戶必備的家常料理。即日起至6月23日在全台全聯門市有《鵝油香蔥》買一送一優惠活動。