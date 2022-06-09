無印良品「正確買法」店員認了！客吃虧抱頭哭：錯過好久
知名日本品牌「MUJI 無印良品」因主打簡約設計風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，近年來除了推出文具或生活用品以外，還販賣許多高品質服飾，讓消費者選擇愈趨多元。不過，就有女網友曝光無印良品「正確買法」，而引來店員點頭承認「比我還了解！」
原PO於Dcard上分享，表示到無印良品準備結帳時，常常聽到店員詢問「要不要辦一下無印會員？有積點活動唷！」但她每次都只想拒絕趕緊結帳走人，然而當她某次終於下載APP後，讓她驚呼「徹底開啟我變本加厲收集無印商品的靈魂」。
她指出，無印良品APP有個規則，只要消費1元就能獲得里程點數1點，「累積到一定的里程數就會有會員升級制度，升級10天後就會發送MUJI購物抵用券，最棒的地方在於他不會限制你一定要消費多少錢才能折抵，所以不用為了折抵就要湊到某個金額買一些原本沒有要買的東西！」
另外，她還加碼曝光其他集點妙招，例如會員日消費、自備購物袋或使用APP打卡等，開心直呼「祝福大家在台灣也可以買無印買得很開心」。
貼文一出，隨即引來不少人留言，「家裡很喜歡無印的衣服～之前有一段時間沒辦會員真的虧」、「傻眼，我之前嫌麻煩都沒辦會員」、「今天剛買無印，說不用會員而已XD」、「感謝你的分享～我現在才知道有這樣」；甚至還有店員幽默表示「無印店員路過 ～比店員還了解」。（編輯：陳雅雲）