立院修法新增經濟間諜罪　大幅提高刑期、罰鍰

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5月20日立法院三讀通過《國安法》和《兩岸人民關係條例》修正案，重點包括：定義國家核心關鍵技術；新增經濟間諜罪，任何人不得為外國、中國、港澳、境外敵對勢力，竊取、洩露、重置國家核心關鍵技術的營業祕密，最重可處12年有期徒刑，併科1億元罰金；在外國、中國、港澳使用國家核心關鍵技術的營業祕密，最重處十年有期徒刑，以及併科5千萬元罰鍰等。
中國是慣竊 台日災情慘重
中國科技間諜數年前就在台灣布網，例如早在2015年聯發科三名前工程師即涉嫌帶槍投靠敵營，洩漏機密技術並跳槽香港商鑫澤數碼公司；美光2016年收購華亞科，五名經理涉嫌竊取機密資料投靠中國公司，薪水是台灣3至5倍。
但近年來中國的動作更頻繁。調查局積極查辦，今年3月發動搜索，即查處了11家違法中企。5月又兵分20路，掃蕩十家在台灣的據點，業務內容包括IC設計、第三代半導體、電動車相關零組件、液晶顯示器研發製造、微型驅動馬達製造等。
不僅是台灣，日本也不時傳出災情。2019年電子零件廠商NISSHA公司，前員工複製觸控感應器相關設備營業祕密後，跳槽到中國企業，去年被判2年徒刑、罰金2百萬日圓。2020年10月，日本積水化學公司前員工因為將智慧型手機觸控面板用的「導電性微粒子」技術，以郵件洩漏給中國潮州三環集團，被解雇後，該員工到其他中國企業任職，去年被判2年徒刑、罰金1百萬日圓。
早在2014年，日本便因半導體業者前工程師將快閃記憶體研究資料洩露給韓國企業，而修正了《不正競爭防止法》，但經濟間諜採取組織化犯罪，而且罰太輕，對遏止犯罪效果有限。去年2月法務省公安調查廳先是成立直屬於廳長的計畫小組，加強防範經濟間諜。今年5月11日，日本參議院再通過《經濟安全保障推進法》，若洩露包括技術開發合作、強化重要物資供應鏈等四大領域，將處二年以下徒刑或一百萬日圓以下的罰金。
半導體占出口額兩成的韓國，開始管理半導體工程師的出入境，原因是三星電子等企業的工程師被挖角的人數大增。《日本經濟新聞》報導，過去五年技術外流件數達到397件，有些是零件廠商將和三星電子等大企業聯合開發的先進技術賣給中國企業。2020年檢方因違反《營業祕密保護法》搜查了112人，技術外流對象多數都是中國。
韓國嚴管 工程師造冊建檔
為防止技術外流，韓國產業通商資源部、法務部、國家情報院等相關部會擬定了5年計畫，今年內《產業技術保護法》就要修法，把半導體、OLED、電池、造船、鋼鐵等12項產業定義為國家核心技術，將這個領域的高級工程師造冊，要求企業和研究機構登記，明年內建檔完成。
過去，由於台灣處罰顯著偏低，於是立法委員趙天麟提案把「經濟間諜行為」清楚定義，並且把現有《國安法》參考的《營業祕密法》中，相關的刑罰提高，否則即使檢調辛苦抓到經濟間諜，也沒有嚇阻作用。此外，修法後，可望讓企業和檢調單位重視經濟間諜行為，並提醒高科技公司防範經濟間諜。
如今法案通過，民進黨立院黨團總召柯建銘還特別感謝王定宇、鄭運鵬、陳歐珀等委員參與內部討論，也邀集國防部、法務部等部會協調，以避免法條形同具文。
趙天麟認為，許多高科技供應鏈和研發，和許多國家密切合作，其中又以美國最多，因此必須嚴守關鍵技術營業祕密，才能獲得夥伴國家信任，也才能深化合作關係，形成「乾淨供應鏈」，並希望藉此增加更多加入印太經濟框架（IPEF）的機會。