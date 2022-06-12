引進麥當勞、TGI FRIDAYS！餐飲教父孫大強翻轉台灣飲食

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投資餐飲再轉彎 跨足影視
孫大強在40歲那年，一次與新加坡友人赴美國賭城拉斯維加斯（Las Vegas）途中，看見大排長龍的麥當勞，決定和朋友一起爭取代理。兩人主動聯繫麥當勞美國總部，經過漫長的等待與洽談，之後新加坡市場測試成功；1983年，孫大強成立寬達食品終於與麥當勞簽下台灣代理權，1984年第一家麥當勞台北民生東路門市營運，開始為台灣餐飲業帶入前所未見的美式風貌。
孫大強回憶，除了赴舊金山簽約時，讓台美國旗在雙方斷交後首度同框，炒出新聞熱度。麥當勞對服務品質的注重、衛生規格成為台灣餐飲業界爭相仿效的典範，當時麥當勞對店面及建築設計的要求，也改變了台灣的街景。
孫大強攜手知名建築師黃永洪設計了麥當勞台北市民生東路店、台中店、高雄店等，美式鄉村風格橫掃台灣，不到十年內就開出50多家店。也是在他的建議下，麥當勞才順應亞洲飲食習慣開發出全塊帶骨炸雞產品。
寬達食品全盛時期，孫大強在舊金山黃金地段有一幢五英畝的獨棟豪宅，有傭人和園丁。但他素來只管大事不問細節，寬達引進麥當勞後，就放手讓弟弟孫大偉管理，他轉而開始投資影視，作品如公視《愛的進行式》、陳耀圻導演的《晚春情事》，楊德昌《獨立時代》還受邀參加坎城影展。
當時在商界引領風騷的孫大強，1993年遭逢人生風暴。因孫大偉太過信任旗下經理人，導致台灣麥當勞經營團隊出現弊端，包括每月公關費膨脹到2百萬元，旗下員工利用職務之便搞房地產，引來美國麥當勞總部查帳，並決定收回股權及部分房地產。孫家兄弟最後只留下土地一千坪的楊梅店、土地六百坪的澄清湖店及高雄五福店3家。
孫大強不肯服輸，又代理TGI FRIDAYS、硬石餐廳（Hardrock Cafe），加州披薩廚房（CPK）、連鎖牛排店澳美客（Out-back）， 先後插旗台灣美式連鎖餐廳市場。不過與麥當勞企業文化不同，這些大型連鎖店要付出高額的加盟金、權利金，還有承諾展店速度等等，總部提供的資源有限，以致入不敷出，「就像滑鐵盧」，一敗不復返。
代理名店不服輸 慘踢鐵板
現已年近八旬，身高180公分的孫大強仍腰板直挺，一頭性格的白髮，穿著俐落的西裝，與代理色彩鮮明的麥當勞叔叔有莫大反差。個性不好熱鬧，出國必走人煙罕至之地品嘗風景，喜歡唐詩宋詞，喜歡「印象派」莫內畫作，他認為人生帶點詩意，模模糊糊地，留白處自給人更多想像空間。
近期出版自傳《荒遊一生》，稱自己荒荒唐唐來走了一遭，雖然政商界人脈通達，但自己「非廟堂之輩、非經商之才」，登記在他名下的寬達食品，已於去年12月停業。在他所創的自有品牌Sonoma（焱）牛排館接受訪問時，牆上掛滿他的畫作，談及餐廳所有權，孫大強只淡淡地說，是個還能和朋友相聚的地方。問他還有沒有任何事業版圖？他笑笑地說，都隨風吹散了。
如果人生可以重來一次，孫大強說會選擇當建築師，他一生喜歡美的事物，同時也有務實的精神，建築是結合這兩者的象徵，而且是「可留下的」。回顧他一生的事業，都是「不能留下的」，「全都穿腸而過了」，他笑說。