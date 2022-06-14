國內車市罩烏雲！多重因素夾殺　業者苦等天光

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不只台灣 全球車市都衰退
此外，雖然國產車廠相對受到晶片缺貨的影響較少，但上海封城65天，台灣的汽車零組件供應也未能倖免於難。裕隆、中華車、和泰，都不否認這段期間因部分零件供應斷鏈，衝擊生產，但隨著中國解封、物流逐漸恢復，對於今年車市的展望及銷售目標，到目前為止都維持不變，仍將較去年小幅成長。
值得注意的是，台灣車市並不是獨憔悴。全球各區的統計中，5月的歐洲新車註冊數為82.1萬輛，年減2成；美國單月銷售約1280萬輛，較上月減少11%，較去年同期則掉了18%。澳洲年減6.4 %，算是衰退幅度較輕微的；最嚴重的不難猜到，根據CNN報導，中國因為大規模封控，5月的車市掉了48%。
由於晶片供應不足，加上俄烏戰爭讓身為汽車零組件生產重鎮的烏克蘭變成戰地，進一步衝擊供應鏈，國際車市衰退的情況較台灣發生得更早，對車廠的影響也更明顯。國際機構LMC因此在5月宣布對今年歐洲車市的展望，自年初時預估年增8.6%，降至僅成長0.4%，距離零成長甚至全年衰退，僅有一步之遙。
等無新車 考驗消費者耐心
有趣的是，目前還沒有任何一家國際車廠，開出下修全年銷售目標的第一槍，每家車廠都認為，下半年晶片生產、物流斷鏈的問題都有機會好轉，而因此維持全年展望。但其實在長期缺料之下，車市已經出現不少前所未見的怪象，挑戰消費者底線，尤其是交車期一延再延的問題，最令買賣雙方都感到頭痛。
到底現在買車要等多久？進口車商透露，要看車型車款；如果兩個月以內能領車算是非常快，但市面上只有少數車款的庫存如此充裕。以進口車而言，幾乎現在訂車、半年後領車都還正常，如果看上的是量本來就少的特殊車款，就有可能要等到一年。
先前甚至傳出，特斯拉為了將零件及晶片都優先滿足Model 3及Model Y的生產線，以至於有消費者想買其他車型，竟然得等上兩年。「如果是買房子，預售屋都蓋好了，新車訂單真的很難不受影響。」車商表示，等車期愈長，消費者取消訂單的可能就愈大，對銷售端甚至製造端，風險也就愈高。
另一情況是，車廠為了維持稼動率，一改以往透過增加配備提高價值的操作，而是端出「減配型」產品。國際間有不少車廠刪減比較少用的內裝配備，或是改成非電子式的操作方式，以降低每輛車的晶片使用量，以便將珍貴的晶片盡量保留給高價車款，維持一定的出貨量。
包括雙Ｂ（Mercedes-Benz、BMW）等豪華車品牌在內，就陸續傳出近期出廠的新車少了電動加熱坐椅或觸控螢幕。根據國際媒體報導，BMW日前還發布聲明，由於為了對應晶片短缺而更換供應商，但新的晶片目前還不能完整支援Android Auto或Carplay等車載系統，因此車主只能暫時忍耐一下，預計日後再讓車主透過OTA更新。
此外，福特也有車款取消了後座空調，甚至特斯拉也推出沒有USB接口的減配版，令高度仰賴其車內環境使用3C產品的消費者非常傻眼。
股價先知 國際大廠都走跌
因此，雖然目前所有車廠都還堅持全年銷售目標，但烏雲早已經飄到車市上空，投資機構先一步警覺。這一點可以由國際車廠今年以來的股價表現佐證。2021年全球銷量前十大汽車集團中，從第1名的日本豐田到第5名的美義法混血Stallentis，先後在去年到今年初之間創下市值最高紀錄；但之後一路下跌，到了今年五月，股價相較當時的高峰都出現2位數百分比的修正。排名第二大車廠的德國福斯集團，股價近乎腰斬；連車廠市值王特斯拉，也跌了約四成。
接下來還有最令業者擔憂的，就是停滯性通膨造成的景氣衰退，是否將澆熄這兩年原本熱烈的購車需求。2008年由美國雷曼兄弟次貸風暴引發的全球金融海嘯，就造成台灣車市年度銷售僅22.95萬輛的谷底，年減近3成，之後花了5年時間市場才重回40萬輛的榮景。這一次又是全球共同面對衰退壓力，對車市的影響究竟會有多嚴重？業者只能以「這不好說」迴避問題。
尤其是情勢變化又快又猛，車廠和消費者的壓力都很大。業者透露，現在每家車廠都不去談下修展望或目標，不代表沒有意識到隱憂，尤其生活必需品無一不漲，本來就會影響非立即性的需求，消費者換車的意願因此遞延是可以想像得到的；此外股市也還沒看到明顯反彈。而且對照國外和過去解封後的報復性需求，「這次解封後，大家會優先砸錢出國旅遊，寧可晚點再買車！」
在這種氛圍下，車市的光明面仍在於長期的電動車換車趨勢，因此和泰日前發表的純電休旅車bZ4X接單亮眼、南陽實業代理的現代汽車電動休旅IONIQ 5持續缺車，都不令人意外。此外，物流帶動的小型商用車需求，也讓該市場表現比乘用車穩健。若將眼光看長，購車需求和車廠訂單，還是有遞延爆發的可能，只是在這段谷底，可能又會再一次面臨產業洗牌。