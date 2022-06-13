人物小檔案 Ellen「其實我是先到關山住下才愛上關山、愛上台東的。」帥氣的ELLEN坐下來就這樣大喇喇的說著。原本在台北從事旅遊業的她，遇到疫情影響移居到台東關山幫媽媽經營纏民宿，當時的她只想著可能沒多久就會重返台北，沒想到這一待停了兩年，也待出對台東關山的愛。
跟著媽媽腳步移居台東關山，揮別台北快節奏後在關山找到對自己好的慢步調，愛上台東在地田野、用自己的行銷專長與街區導覽分享縱谷的悠悠哉哉。我是廣告 請繼續往下閱讀
她憑著走闖世界各地的味蕾雷達、也藉著原本在旅遊業內隱的行銷概念，開啟了以關山為基地的「關點工作室」，用很具自己四處蹲點與探訪的勇闖精神想把關山這片充滿人文悠哉氣氛的好山水記錄而下。
2020年10月創辦的關點工作室，在網頁一開始以關山舊名加上可愛諧音的宣告「里壠毋哉」吸引目光。ELLEN探訪了關山的風土與歷史，找出縱谷間的文化脈絡來讓大家明白關山，她更藉由在地街區導覽、腳踏車導覽，帶著群眾走進關山、當然也吃進關山。例如街區巷弄間老屋的痴愛玉擁有過往歷史痕跡、超可愛的合眾國小能跟在地客家文化接地氣等，如果想再走遠一點，電光部落的日出禾作能跟帥氣部落美男子一起烘咖啡、吃Silaw飯糰。
她更推出有無參加導覽都能預訂的「關山野餐籃」服務，要旅人拿著野餐籃去關山逛遊與就在田間享用。裡頭是與在地「米呆子.米食研究社」合作，以關山米製作的無麩質貝果與吐司、台東野菜與豬肉，要大家在關山慢慢停留下來，用心感受這個小鎮帶來的閒適氣氛，以及人人都想傳達的那份愛土地、與土地共好的縱谷心情。
景點資訊
關點工作室
電話：0976-334-243
網址：guanpoint.com
FB：關點｜Guan Point
費用：棋盤老街區走訪導覽1人700元、單車踩踏地景風土1人750元、(4人成行，約2~3小時內)。另有其他活動請洽官網或電洽。
這篇文章 職人故事｜慢步調探訪關山風土歷史 「關點工作室」邀你分享關山的激情點 最早出現於 行遍天下旅遊網