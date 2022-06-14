特企／《新瑪奇英雄傳》全新章節　見證上古戰士悲憤！

我是廣告 請繼續往下閱讀
存在於「次元裂縫」地區中的一個神祕洞窟內，布滿了各式奇特貌似封印用的裝置，但因為英雄們的到來而無意間解除了封印，緊接而來的狂妄笑聲，是第二位來自異度空間的古代戰士「卡賽兒」。不知何時就被封印於此的「卡賽兒」，似乎是過去受人稱讚的英雄，也因為無端被困於此地不知經過多少的歲月，被釋放的她頓時失去理智，不分青紅皂白的準備攻擊她眼前的所有人！
這位繼「納貝流士」後的第二位古代戰士，是擅長以雙劍發動凌厲斬擊的強勢角色，除此之外還有取之不盡用之不竭的武器庫，隨時招喚大量的長劍進行防守與遠程攻擊，也因為過去可能遭遇背叛的經歷，面對彼此信任感十足的英雄們十分妒忌，其威力強大的單體特殊攻擊，就是要考驗英雄隊伍們間的合作與犧牲的勇氣，各位英雄們能夠挺得過上古戰士的瘋狂強襲嗎？
新的故事進展總是要搭配新的紀念活動！在6月28日維護前，所有玩家在這段期間的每日出征次數都多增加一次，讓眾人盡情的挑戰「怨恨洞窟」的新威脅之外，小鬼的簽到競賽V也進入了下半場時間，只要50級以上的角色於遊戲中累積上線時間一小時以上就能夠累積簽到獲得獎勵。不只有傳說時裝可以兌換之外，還有特殊的「躺椅」家具等著玩家蒐集！輕鬆上線掛網換取紀念道具，又可以看看香香妹子何樂而不為呢？其他還有全新服飾與套裝，正是塞滿衣櫃的好時間！
目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
《新瑪奇英雄傳》官方網站：https://tw.nexon.com/mh/
《新瑪奇英雄傳》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.PlayMH/