主動砍掉蘋果大單！洪水樹曝轉型突圍關鍵心法

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從積極面看，可成大膽揮刀，砍掉iPhone機殼業務後，不但手上有上千億元資金，還避過隨之而來的疫情衝擊和供應鏈動盪，華麗轉身；但，從現實面看，可成賣掉主力業務後，營收規模腰斬，外資拋售股票，讓可成股價遠低於淨值，公司業務和組織都必須做調整，尋找下一個成長動能。
再創業 瞄準高毛利率市場
「洪水樹想做什麼？」過去兩年一直是台灣企業圈的熱門話題。過去30年，洪水樹棄醫從商，把一家只會做鋁合金壓鑄製造的家族企業，變成蘋果、特斯拉倚重的全球金屬機構件製造商；因此，市場對他的下一步充滿好奇，也寄予厚望。
今年5月的股東會上，股東對洪水樹提出了兩個直接的問題：一、可成滿手現金，股東卻慘賠，怎麼看？二、公司未來三到五年的願景是什麼？原本十分低調的洪水樹，顯然有備而來，終於將兩年來的心路歷程和轉型計畫，娓娓道來。
洪水樹坦言，當初選擇出售泰州廠，關鍵原因在於，「2019年就看到許多徵兆，消費性電子大量商品化，壓縮獲利空間」。他說：「當初我們就預知將會有一段困難的時間，獲利營收都會面臨砍半的衝擊，但我們還是決定做了；出售泰州廠的業務，不是打不過人家，撤退，而是主動的選擇，我們選擇主動出擊。」
「我現在心情有點像再次創業。」洪水樹指出，因為全球政經環境的大變化，全球供應鏈重新組合。「大環境的變化大家看得見，因為政經環境大的改變，造成再全球化，整個供應鏈非常劇烈的重新組合……在這種供應鏈非常混亂的時候，我們受到的衝擊相對小很多，一個新的局面在展開的時候，我們站在分水嶺上面，有非常大的策略空間，要往什麼地方走 我們身上沒有包袱。」
「這兩三年，我們還沒走出低潮期，必須增加新的核心能力。」洪水樹說，但是可成過去30年累積的客戶基礎和產能還在，「今天，我們重新再次創業的出發點，是過去30年累積才能達成的；也許我們在不到10年的時間，就能以嶄新的姿態，建立一個非常有競爭力的整合平台。」
再出發 建立具競爭力平台
面對股東對可成股價的質疑，洪水樹說：「包括我的家族，仍是最大持股者，每掉一塊錢，我們的痛跟你是一樣的。」他表示，可成市值只有第一季公司淨值8成，是市場上最安全的股票之一。「我們現金大部分是美金，當今年開始快速升息時，光利息收入就挹注不少」。他感性地對股東喊話，再多給可成一些時間，「公司並沒有變壞，也沒有變弱，都有非常高的配息，給它3、5年時間，期待它能做出一些東西來。」
對洪水樹來說，挑戰在於公司要跨入過去不熟悉的領域，建立新能力，「這麼大幅度的轉型，能參考的不多，」他說，「與眾不同不見得會成功，但成功必須要與眾不同。」過去一年，洪水樹的轉型思維圍繞在「平台」兩個字上，他要求公司的轉型，必須符合簡單、多元卻又聚焦的原則，轉型過程必須能彈性調整，實際作法就是透過投資一群公司，逐步建立公司在新領域的生態系和核心能力。
他找來明基三豐前總經理許棠隆和東元前發言人葉文中，主管轉型辦公室和投資辦公室。過去1年，洪水樹頻頻飛美國，尋找投資標的。「洪董常常在隔離。」可成員工透露。
「我們現在有幾十億元在有價證券上，很大部分在策略性投資上。」可成財務長葉文中透露，「這些公司要投資很多，慢慢組成一個平台。」對洪水樹來說，平台思維是轉型關鍵字，他認為如果只靠併購1、2家公司跨入新領域，可能來得很快，但沒多久你就要去處理它了。
洪水樹表示，可成目前對「2、3類的醫材有興趣」。這是指要進入人體，留置在人體內的醫學材料，或是比較高危險性的材料。他舉例，像微創手術裡有很多耗材，很多日本公司做的是重複使用的材料，但技術的演進，成本降低，這些材料可以變成拋棄式的產品。由於可成的強項是材料加工，像骨科植入用的金屬材料，微創手術中機器人使用的周邊材料，都是與可成核心能力相關的機會。
「我們要找的都是有一點門檻的機會，組成一個Total Profolio（完整解決方案）」；例如，去年可成投資邦特等兩家醫材公司，「都是管類，但應用不同」。這些投資中，可成多半是最大股東，可成持有邦特股權超過一成，但以策略聯盟方式協助邦特面對愈來愈嚴苛的驗證和生產要求，把這些公司當成合作夥伴，共同成長。
「剛開始沒有找很大的標的，先從小的開始，先了解醫療產業的生態，從小到大，國內到國外，循序漸進，一步步打底。」洪水樹說。
再跨域 不斷擴張醫材產品
另一方面，可成利用原本擅長的金屬加工能力，透過和工研院共同開發微創手術系統，增加部分電子設計能力，發展出同時切割組織並同時止血的電手術刀，藉此發展代工業務，不斷擴張在醫材領域的產品組合。
在車用領域也是如此。洪水樹分析，目前可成在車用領域的強項，是生產車內的飾板。「在電動車領域，這樣的機會不太多。」洪水樹說，未來，可成要在原有機構件的能力之上，再加上部分電子的製造能力，切入像光達或電動車需要的感應器市場，「未來比較多的機會，還是來自電子」。
可成的轉型才剛剛開始。洪水樹透露，過去幾年資本市場異常蓬勃，「去年我們有感受到，這個環境是適合看，不適合做，你看上眼的，覺得不錯的，估值都太高了。」他說，但在升息潮下，許多公司估值已經腰斬，甚至縮水七至八成。
現在，洪水樹可動用的資金超過千億元台幣，他正等待時機。「以後可能機構件、車用、高階精密製程，3個平台會一樣重要。」可成一位主管預期，這家公司會像當年找到iPhone商機一樣，再找到下一個大成長的機會。